在地文化X數位創新　台東教育掀起教學革新浪潮

▲台東縣第一屆課程教學交流會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣課程教學交流會《學在地×數未來》最終場於6月11日在大王國中精彩登場，吸引來自各校熱忱的教師共襄盛舉。活動匯聚在地課程創意與數位教學應用，展現教育現場在地化與科技化並進的成果，也為台東教育推動邁向深耕與創新劃下完美句點。

開場由教育處長蔡美瑤致詞，她肯定台東教師長期在教學現場的耕耘與付出，並表示，藉由本次交流平台，教師們不僅能分享自身寶貴經驗與專業知識，也能相互激盪教學思維，進一步檢視與精進課程設計，連結在地文化與學生生活經驗，打造更符合未來挑戰的教育模式。

活動首先由數位辦公室介紹數位工具與教學應用實例，包括如何運用ClassSwift進行分組與即時互動回饋，大幅提升學習效率，並推廣數位作業系統，協助教師減少出題與批改的行政負擔，專注於教學策略與數據分析，實踐精緻化教學。

在領域教學交流方面，多位教師展示第一線的數位實踐成果。椰油國小李柳儀老師運用iNaturalist平台，讓學生在校園中實地探索自然環境並建立個人化生態資料庫，融合環境教育與科技應用。東大附小陳燕玲老師則分享社區探究與AI教學結合的生活課程，透過成果分析強化教學反思。大南國小詹凱賀主任則展示AI與各學科融合的教學模式，啟發學生創作數位作品，促進自主學習。

隨後，四所學校發表各具特色的在地課程，展示如何將社區資源與文化脈絡納入教學設計。賓茂國中董又瑋老師聚焦技藝課程與高中端資源的連結，引導學生探索職涯方向。尚武國小黃志宏主任則結合原住民工藝文化與家鄉地景，實施混齡閱讀教學。安朔國小吳素貞校長以排灣族小米文化為主軸，規劃一系列跨領域課程，傳遞民族精神。台坂國小鄭俐軍主任則以「閱讀小達人」為題，設計全校共讀與部落走讀等活動，打造立體閱讀體驗。

活動壓軸邀請台中二中歐靜瑜校長、中大壢中王敏芬老師及馬蘭國小吳秀金校長擔任講評，提出深入回饋與專業建議。他們除肯定各校課程的創意與實踐力外，也提醒教師在使用AI工具時，更應關注其是否真正回應學生學習需求，並鼓勵持續從教學現場出發，深化學生自主學習的能力。

本次課程教學交流會不僅彰顯台東教師群的教學熱忱與專業能力，也展現教育處推動在地課程與數位融合的成效。未來將持續辦理相關專業成長活動，鼓勵學校因地制宜發展課程特色，落實以學生為本、文化為根的教育精神，讓台東成為創意學習與多元發展的典範之地。