　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

▲▼張家界溶洞7層樓高垃圾山。（圖／翻攝自微博）

▲張家界溶洞內的垃圾一度堆置7層樓高。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

湖南張家界一處天然溶洞此前被村民爆料稱，「洞內堆滿垃圾，量大到高達7層樓，導致洞內被污染。」消息傳開後，經官方查處確有其事，引起輿論關注。張家界市縣兩級單位立即成立專班清運垃圾，截至昨（8）日止，已清出垃圾51噸，基本清運完成，待後續環境治理等相關單位介入工作。

▲張家界溶洞內堆積的垃圾。（圖／翻攝微博）

▲張家界溶洞內堆積的垃圾。（圖／翻攝微博）

《大河網》報導，慈利縣溶洞垃圾問題曝出以來，張家界市縣兩級迅速邀請組織中國環境科學院、湖南省城市地質調查監測所等專業機構和相關專家、專業人員組成的力量進行洞下勘探和垃圾清運作業。經核查，大田坑溶洞、楊家坡溶洞污染物主要為禁止焚燒垃圾後至城鄉環衛一體化前（2010年至2016年期間）傾倒的生活垃圾。

垃圾堆事件發酵後，官方一方面對垃圾展開清運工作，另一方面也對地方幹部展開排查。其中，竹峪村村支書盧志富曾在當地微信群組裡嗆聲，「誰敢來天坑拍照，就給我打！」因而留下證據，成為該起事件的導火線之一，遭到停職檢查處分。

▲溶洞內垃圾已基本清運完成。（圖／翻攝央視）

▲溶洞內垃圾已基本清運完成。（圖／翻攝央視）

截至6月6日止，官方也對4名責任人停職檢查，對涉嫌環境違法問題已立案14起，對涉嫌違法排污的養殖戶立案調查3家，對東方希望燕子育肥場停產整改，對東方希望及其他6家養殖場開展執法檢查；慈利縣人民檢察院對涉嫌生態環境違法行為的企業和個人進行公益訴訟立案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／礁溪情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡
快訊／監獄性侵、暴力狂出包！　矯正署急發3箭
快訊／饅頭媽陷情感風波　男方台中精品店遭惡意衝撞
快訊／大逆轉！雲林學霸弟確定選台大　學校改口
酒店妹海邊遭砸殺！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」
2人下車僅1人回來！酒店妹慘死　運將曝：隱約察覺出事了
台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂遭詐騙
知名乳清蛋白出包！　遭罰4萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南新鄉「人鱷大戰」6小時　「鱷魚演員」趁管理員不注意出逃

上班「照鏡子」要罰款？　陸家居公司高管遭爆霸凌員工

麵包店快倒閉…因「癌友1則評論」救活！銷量暴增4倍

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

解謎誰是「李華」？　連續30年！北京高考生幫他寫英文信

你們也別想考！山東高考男崩潰撕考卷　其他考生也遭殃

陸火車過山洞「窗戶沒關」　車廂吸入煤灰...乘客秒變小灰人

持續「囤」金！陸央行黃金儲備7連增　市場看好價格前景

陸公布5月進出口增長2.7%　官媒：中美經貿日內瓦會談後增速明顯

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

河南新鄉「人鱷大戰」6小時　「鱷魚演員」趁管理員不注意出逃

上班「照鏡子」要罰款？　陸家居公司高管遭爆霸凌員工

麵包店快倒閉…因「癌友1則評論」救活！銷量暴增4倍

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

解謎誰是「李華」？　連續30年！北京高考生幫他寫英文信

你們也別想考！山東高考男崩潰撕考卷　其他考生也遭殃

陸火車過山洞「窗戶沒關」　車廂吸入煤灰...乘客秒變小灰人

持續「囤」金！陸央行黃金儲備7連增　市場看好價格前景

陸公布5月進出口增長2.7%　官媒：中美經貿日內瓦會談後增速明顯

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

台驊5月營收月增10.89%、年減12.18%　海空運營收雙位數月成長

51區真相？UFO謠言竟是「五角大廈」帶頭散播　真實目的曝光

阡日咖啡老闆爆偷拍！前女合夥人也受害　被抓包辯：我拍自己如廁

川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

姊姊懷孕「躲棉被大哭」：大家都只在意寶寶！　HOOK第一反應超感人

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

大陸熱門新聞

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

17歲少女試衣被店員提醒肚子大！就醫驗出腫瘤

開車「突遭馬兒撞上」擋風玻璃全碎！女駕駛傻眼

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

嬌妻新婚後失聯！綠帽夫半年後才知她已另嫁

陸智庫：越南在南沙群島擴大填海

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸 村支書嗆「來拍照就打」被停職

陸豪乳網紅吃播突「拉背心露點2秒」帳號遭封鎖

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」

爛尾房3年沒人理…人妻巨乳維權拯救全社區

陸網友狂喊看不懂北京高考作文題

洛杉磯衝突不斷！新華社記者遭催淚彈擊中 陸洛杉磯總領館發警示

王傳福：比亞迪不會拉踩同行

陸火車過山洞「窗戶沒關」 車廂吸入煤灰...乘客秒變小灰人

更多熱門

相關新聞

企業淨灘行動號召守護海岸線　迎接世界海洋日

企業淨灘行動號召守護海岸線　迎接世界海洋日

C2CBUY 快電商舉辦第三屆企業淨灘行動，在迎來世界海洋日前夕，號召夥伴們齊聚宜蘭頭城，再度攜手海邊的接力賽，「瘋媽」稱號的江昀蒨以「Clean Earth, Happy Hearts!」為今年行動口號，透過實際清除海岸廢棄物，呼籲大眾重視海洋保育議題，同時實踐企業對環境永續的承諾。

2025南投意麵觀光嘉年華6／7登場

2025南投意麵觀光嘉年華6／7登場

私人廢棄物掩埋場恐污染水源　南投縣府：嚴審

私人廢棄物掩埋場恐污染水源　南投縣府：嚴審

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

加油「1錯誤習慣」最高恐罰10萬　一票車主不知！

新北市圖「塑膠藝術展」　廢棄雨衣、塑膠袋重生

新北市圖「塑膠藝術展」　廢棄雨衣、塑膠袋重生

關鍵字：

溶洞垃圾環保張家界污染

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

路徑大變！　颱風可能生成

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

颱風可能生成　最新預測路徑曝

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面