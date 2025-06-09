張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

▲張家界溶洞內的垃圾一度堆置7層樓高。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

湖南張家界一處天然溶洞此前被村民爆料稱，「洞內堆滿垃圾，量大到高達7層樓，導致洞內被污染。」消息傳開後，經官方查處確有其事，引起輿論關注。張家界市縣兩級單位立即成立專班清運垃圾，截至昨（8）日止，已清出垃圾51噸，基本清運完成，待後續環境治理等相關單位介入工作。

▲張家界溶洞內堆積的垃圾。（圖／翻攝微博）

《大河網》報導，慈利縣溶洞垃圾問題曝出以來，張家界市縣兩級迅速邀請組織中國環境科學院、湖南省城市地質調查監測所等專業機構和相關專家、專業人員組成的力量進行洞下勘探和垃圾清運作業。經核查，大田坑溶洞、楊家坡溶洞污染物主要為禁止焚燒垃圾後至城鄉環衛一體化前（2010年至2016年期間）傾倒的生活垃圾。

垃圾堆事件發酵後，官方一方面對垃圾展開清運工作，另一方面也對地方幹部展開排查。其中，竹峪村村支書盧志富曾在當地微信群組裡嗆聲，「誰敢來天坑拍照，就給我打！」因而留下證據，成為該起事件的導火線之一，遭到停職檢查處分。

▲溶洞內垃圾已基本清運完成。（圖／翻攝央視）

截至6月6日止，官方也對4名責任人停職檢查，對涉嫌環境違法問題已立案14起，對涉嫌違法排污的養殖戶立案調查3家，對東方希望燕子育肥場停產整改，對東方希望及其他6家養殖場開展執法檢查；慈利縣人民檢察院對涉嫌生態環境違法行為的企業和個人進行公益訴訟立案。