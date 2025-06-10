台南青年大爆發！　5組團隊奪10萬行動金點燃城市創新力

▲台南市府頒發10萬元行動金予青年團隊，激勵他們深化公共參與與創新實踐。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府研考會今年持續推動「2025年台南青年公共參與行動計畫」，10日公佈複審結果，共有5組青年團隊脫穎而出，每隊獲得新台幣10萬元行動獎勵金，期待他們在實踐中發光發熱，為城市治理注入新鮮血液。

市長黃偉哲強調，公共參與不該只是一場場無聊的會議，也不該只是官樣文章，展覽、Podcast都能是青年發聲的舞台。市府希望透過跨部門協作和實質支援，幫助青年從點子到到位，讓創意在台南開花結果。

本次評審團由市府委員和4位外聘專家組成，包括成功大學都市計畫系曾憲嫻教授、齊優空間蘇芸昀執行長等跨界領域專才，確保評選結果兼具專業與創新。



獲選團隊的提案主題涵蓋高齡照護、數位科技、文化儲存與地方創生，像是「藝饗旅人」用故事小聚促進社區交流；「歸途拔馬青年小組」透過Podcast記錄女性生活記憶；「台南老友遊記」開發失智長者語言退化偵測APP；「台南醬はーい」推動青年舞蹈文化；「さぎとうばつたい」運用AI技術打造ATM防詐警示系統，彰顯青年對社會需求的敏銳洞察與行動力。

研考會主委蒙志成說，接下來會用「局處交流」和「業師輔導」強化團隊行動計畫，預計9月完成成果報告，10、11月舉辦成果展，讓市民看見青年行動的力量。

台南市政府也整合青年論壇、青年事務委員會、公部門實習及「南青出任務」等多項政策，今年更成立「青年策略聯盟」，年底將和14所大專院校簽署合作備忘錄，打造長期穩定的青年參與平台，讓青年不只是被看見，而是成為城市未來的中堅力量。