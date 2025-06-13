車模林志玲拔管！家屬閨蜜鬧翻　律師揭「半死不活」2程序自保

▲「車模界林志玲」女模蔡語芯。（圖／翻攝蔡語芯臉書）



記者鄺郁庭／綜合報到

「車模界林志玲」女模蔡語芯在北市大安區「法瑞診所」接受療程，施打「牛奶針」（舒眠針）後昏迷命危，歷經19天搶救無效，家屬12日決定拔管，蔡語芯的「閨蜜團」則指控家屬是為遺產著急拔管。對此，律師林智群指出，多數人知道要立遺囑處理死後的事，但避免發生車禍或醫療意外，導致「半死不活」狀態，最好預先安排2程序自保。

林智群在臉書表示，「大家只知道要立遺囑，處理自己『死後』的事情。但如果自己發生車禍或出醫療意外，導致無意識，變成『半死不活』狀態，那該怎麼辦？」他指出，這時候就要問，自己是不是信得過家人？如果信得過就沒問題。

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如果信不過，又希望有人貫徹自己的意志，最好預先安排兩個程序，「1.事先簽署『意定監護合約』+公證，確認自己這個『半死不活』期間的事情（財產處理、醫療費用處理）由誰幫你做決定。」「2.預先指定『醫療委任代理人』，滿18歲，不會因為你的死亡而獲得利益之人（繼承人例外）。雙方簽署『醫療委任代理人委任書』，並上傳至中央主管機關，以註記在健保卡的方式留存。」

林智群提到，人死了，沒遺囑，至少還有法律規定可以處理。畢竟如果半死不活，又沒有預先安排，那就只能由家屬決定醫療方式，家人若感情不好，就可能出現急著拔管的情況。

最後，林智群指出還有一種情況，就是父母皆已過世，自己是單身，且有2位兄弟姐妹，「如果其中一個兄弟姐妹跟你感情不好，那在處理你的醫療或財務時，他還是有一票，如果你要排除這個人，還是要預先做上面的安排。」