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牛奶針害死車模名醫黑底曝！港韓走私胎盤素　醫療廢棄物丟捷運

▲▼醫美名醫吳紹琥涉走私胎盤素、行賄海關案遭約談移送北檢 。（圖／記者劉昌松攝）

▲醫美名醫吳紹琥涉及走私胎盤素、亂丟醫療廢棄物等不法紀錄 。（ETtoday資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「回春名醫」吳紹琥被控為車模蔡語芯施打牛奶，導致蔡昏迷多後，家屬決定拔管，涉嫌過失致死遭檢警偵辦調查，事實上吳紹琥過去屢傳負面新聞，曾因投資糾紛吃上誣告官司，亂丟醫療廢棄物遭判刑，還因偽造處方箋被判刑確定，目前正因走私胎盤素轉賣牟利遭起訴，由台北地院審理中。

吳紹琥曾任榮民總醫院總醫師、國防醫學院臨床講師，之後除了自行開設醫美診所，還曾在台北市開旅館，但吳紹琥為了經營旅館，在2016年間向楊姓女友借款400萬周轉後不想還，反控楊女詐欺，因此被依誣告罪判刑6月、緩刑2年。

後2019年起，吳紹琥找另名潘姓女友幫忙，從香港夾帶胎盤素等藥品回台遭查獲，隔年吳開立處方箋當證明，企圖掩護潘女獨自帶藥回台又被抓包，吳紹琥因此被依偽造文書罪偽造文書罪判處5月徒刑，得易科罰金15萬元；同案另涉偽證罪也判刑5個月，北檢准予易服社會勞動取代入監。

2023年3月4日，吳紹琥將診所用過的針頭、注射軟管、藥品玻璃空瓶與沾染人體血液的各類醫療廢棄物，裝在1個大紙箱內，帶到台北捷運忠孝復興站內的垃圾桶丟棄，被乘客發現不對勁，向站務人員檢舉反映，吳紹琥坦承犯行，被法院依《廢棄物清理法》判刑6月、得易科罰金，併科罰金5萬元。

此外，吳紹琥涉嫌從2022年10月起，找經常到日本、韓國帶貨的單幫客夾帶胎盤素注射劑等醫美藥品，除了提供診所客戶使用外，還轉賣給生技公司女董座等人，獲利23萬元，涉嫌違反《藥事法》等罪遭起訴後，正由法院審理中。

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