華航班機降錯跑道　二度道歉：即起落實交互確認SOP

▲華航一架飛釜山班機發生降錯跑道疏失，圖非事件航班。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

前機師、網紅詹姆士爆料華航CI186桃園飛釜山航班，在抵達韓國釜山機場時降錯跑道。華航今二度發出聲明致歉，華航強調，該案已立即啟動檢討和調查，並通報主管機關，即起通告所有機組員落實交互確認等相關SOP，重申飛航安全為最高原則，絕不妥協。

網紅機師詹姆士昨天晚上在直播中爆料，華航CI186桃園飛釜山航班，在飛抵韓國釜山機場時，降錯跑道，指華航該班機應該要使用18號左跑道，但飛行員落到18號右跑道，差點跟起飛跑道上的飛機撞在一起，好險飛機是在外面等待。

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華航今二度發出聲明表示，6月12日CI186桃園-釜山航班，由於降落釜山時未符塔台要求，為完整釐清事件原因，華航立即啟動檢討與調查，並通報相關主管機關。

華航指出，華航即日起通告所有機組員須落實交互確認及相關作業規範；針對場站部分，強化資深經驗組員之派遣。華航重申一向以飛航安全為最高原則，絕不妥協。

由於事發當天因當地機場宵禁，華航表示，原定6月12日CI187航班改至隔日出發，也調派另一組機組員執行飛航任務。華航公司安排旅客住宿休息及餐食，並妥善照料，造成不便深表歉意，也感謝旅客理解。