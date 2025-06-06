一踏上日本「撲鼻1味道」台灣聞不到　大票人超愛：猛吸

▲原PO去到日本，特別喜歡當地的「空氣清新味道」。（示意圖／記者施怡妏攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有人懂嗎？」一名網友直呼，每次一踏上日本土地，總會聞到一股「只有在日本才有」的清新味道，這股氣息在台灣完全感受不到。貼文一出立刻掀起網友共鳴，「日本的空氣自帶香氣，是很清新自然乾淨的香」、「有人說是柔軟精的味道」、「對～很香，成田機場味道很讚」。

一名網友在Threads表示，每次出國一踏上日本，就會被一股特別的空氣味道包圍，聞起來很特殊，有一種清新的味道，那種味道是台灣沒有的，因此令他好奇拋問「有人知道是什麼味道嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下網友點頭直呼，「真的！這幾次去日本和老公都一致認為，日本的空氣自帶香氣，是很清新自然乾淨的香，不是香氛那種，真的超舒服」、「我認為垃圾分類和機車數量有很大的關聯」、「對～很香，成田機場味道很讚」、「自由的味道（猛吸）」、「那個叫放假出國爽的味道」、「有人說是柔軟精的味道」、「韓國濟州島的空氣也是很舒服，空氣中有一股寧靜清心的感覺」、「家裡房間如果除濕機開超強，濕氣除到40%以下就有類似的味道」。

還有人提到，「其實是日本人很注重味道，我一開始的時候也覺得為什麼會有這種味道，因為他們幾乎都會用衣物芳香的」、「某次在高雄捷運，看到一群日本中學生來台交流，我馬上跟同事說：不覺得忽然空間中有一種去日本玩空氣中的味道？後來我才知道，那是洗衣芳香球的味道，可怕的是他們好像連這種味道都可以有默契到幾乎統一」。

而留言串中，釣出一名空服員有趣分享各國的專屬氣味，「日本是乾淨的味道；泰國是廁所芳香劑的味道；峇里島是海風的味道；美國是甜甜的味道；澳洲是自然清新的味道；歐洲是氣質乾燥的味道；台灣是人情的味道，By 18年經歷的空服員」。