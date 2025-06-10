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嬤昏迷差點轉降「醫護夫妻」驚險救人　華航機長親致謝

（圖／翻攝「張振榕醫師的健康相談室」臉書）

▲張振榕和妻子與機長合照。（圖／翻攝「張振榕醫師的健康相談室」臉書）」

記者陳俊宏／綜合報導

肝膽腸胃科醫師張振榕分享，和妻子林莘妮搭華航台北飛往羅馬的班機，結果在機上竟然救了一位老太太的命，「機長後來特別過來跟我們致謝，據說如果奶奶沒醒，飛機就得緊急迫降印度，還好沒有。」

張振榕近日在臉書說，當時大概台灣時間凌晨3點，一位老太太突然失去意識，機組員廣播緊急尋找醫生，他被妻子從半夢半醒中用腳踢醒來，「一睜開眼就看到離我們幾排的老太太嘴唇發黑，而且昏迷不醒。」

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張振榕表示，他立刻上前評估，幾乎摸不到老太太頸動脈搏動，意識昏迷、痛覺反應差，一度擔心是肺栓塞或急性腦中風，「我試著叫醒她，但眼看病況危急，我當機立斷，決定抱她下椅子來CPR，沒想到這一抱反而把她暫時『搖』醒了幾10秒。」

張振榕指出，後來病人又再度失去意識，測量血壓發現只有61/47mmHg，已經快要休克的現象；妻子默默在旁邊觀察等待，在覺得情勢沒有好轉後，她開始請空服員協助找急救箱，一邊開急救箱，一邊問有沒有點滴。

張振榕提到，當下飛機上幾乎所有空服人員都圍住奶奶，有人在記錄，有人在幫忙扶奶奶，但在這麼緊張的一刻，已經距離護理技術久遠的妻子，居然在老太太血壓這麼低、這麼有情境壓力的情況下，精準打上IV靜脈留置針，讓他很佩服。

張振榕說，他們快速輸入生理食鹽水500cc、50%葡萄糖，經過一陣子的治療，老太太的血壓回穩，終於悠悠醒來，真的鬆了一大口氣啊！這段真的超驚險的，但實在是太帥了，回到座位時，「我們互相給彼此一個大大的擊掌鼓勵。」

張振榕表示，「機長後來特別過來跟我們致謝，據說如果奶奶沒醒，飛機就得緊急迫降印度，還好沒有…我們不只救了奶奶，也救了整架飛機的旅程，實在是太感動了」，並安全抵達羅馬。

一名當班組員留言，「我是當班協助兩位處理的crew，我也要感謝兩位幫了我們大忙，真心respect。」張振榕回應，「維護乘客安全的妳們辛苦了！我們一起努力讓奶奶安全抵達，真的很棒！感謝華航團隊。」

對此，許多網友大讚，「你們是命中註定要搭上那架飛機救人的」、「太厲害了，兩位帥爆」、「感動不已，模範醫生夫妻應該要搭飛機都不用錢。」

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