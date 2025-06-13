印航11A倖存男「創傷後失憶」！仍心繫同機哥哥　家人秒心碎

▲印航倖存男乘客被送往醫院治療，他因創傷導致部分記憶消失，但仍心繫同機哥哥 。（圖／翻攝自NDTV）

記者王佩翊／編譯

印度航空一架波音787客機12日下午原定從古吉拉特邦的阿默達巴德飛往英國倫敦，但在起飛後不久隨即墜毀，甚至撞上當地一間醫學院的宿舍，導致地面至少5人死亡，死傷恐持續增加。機上唯一奇蹟倖存的是坐在11A座位的40歲男子，他回憶道，飛機起飛不到30秒就發生巨響隨後墜落，但他完全想不起來自己是如何走出飛機。

根據《新德里電視台》報導，這架載有242名乘客的印度航空AI171班機12日從阿默達巴德起飛後不久便墜毀，並撞上當地一間醫學院宿舍，導致多名醫學生遭到波及傷亡。

由於飛機當時準備執飛長途航班，官方指出，飛機出發前加滿了約10萬公升的航空燃油，導致墜毀爆炸後，火勢猛烈，使救援行動難度加劇。

一名坐在逃生出口旁11A座位的英國籍印度裔40歲男子Vishwash Kumar Ramesh在飛機墜毀後奇蹟生還。根據目擊者影片，他甚至是靠著自己的力量「走出」飛機。目前他已經被送往醫院接受後續治療，然而他卻仍心繫同機的哥哥，希望可以盡快找到對方，可惜機上除了他恐已全數罹難。

Ramesh表示，他與45歲哥哥Ajay Kumar Rakesh一同搭上這班飛機返回英國，但兩人座位不同，他的哥哥是坐在飛機上的另一排。他在醫院接受訪問時透露，飛機剛起飛約30秒就傳來巨大聲響，緊接著就墜落。他驚恐表示，「一切發生得太快了。」

Ramesh的胸部受傷，但他仍不忘叮囑旁人，「一定要找到哥哥！」Ramesh的27歲弟弟表示，Ramesh獲救後不記得自己是如何從起火的飛機中逃生，顯然因為受到巨大創傷，而出現短暫解離性失憶症狀。

AI171墜落時撞上一間醫學院宿舍，已確定至少造成宿舍內5人死亡，傷亡恐持續擴大。

失事的飛機是波音787-8型夢幻客機，由機長Sumeet Sabharwal和副機長Clive Kundar駕駛。機長飛行經驗達8200小時，副機長則有1100小時的飛行資歷。根據消息，機長曾在飛機失事前發出緊急求救訊號。

當地機場的監視器畫面顯示，飛機在跑道加速起飛的過程一切正常，看不出異樣。但就在起飛後的短短幾秒，飛機未如預期上升高度，反而維持低空飛行，最後迅速墜毀。