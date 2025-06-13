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印度墜機241人罹難！航空專家分析「像是鳥擊」遭駁斥：無可信度

印度墜機241人罹難！航空專家分析「像是鳥擊」遭駁斥：毫無可信度

▲印度客機墜毀，機上242人僅1人生還。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

印度航空（Air India）一架波音787-8、AI171號班機昨（12）日自印度艾哈邁達巴德機場（Ahmedabad）飛往倫敦，起飛後不久即墜毀，機上共242人僅1人生還。專家分析，很可能是鳥擊才導致墜機；但另一位航空專家則認為，墜機與飛機的發動機或控制系統有關。

綜合外媒報導，印度前高級飛行員索拉布（Saurabh Bhatnaga）表示，「從表面上看，這像是鳥擊事件，兩個引擎都失去了動力。起飛很完美，但在收起起落架前不久，飛機開始下降。」他認為這種情況，只有在發動機失去動力或飛機無法產生足夠升力時才會發生。

索拉布表示，從墜機畫面中可見，飛機起飛過程沒有任何異常，飛機也以可控的方式墜落，因此他研判可能是鳥擊，一大群鳥進入飛機引擎可能會導致動力損失。他也強調，確切的事故原因仍必須等待調查結果。

印度墜機241人罹難！航空專家分析「像是鳥擊」遭駁斥：毫無可信度

▲一架飛往倫敦的印度航空客機，從印度艾哈邁達巴德機場起飛時墜毀，現場殘骸散落一地。（圖／達志／路透社）

另一位航空專家理查德·柯倫（Richard Curran）則持不同看法，「如果發動機出現問題，飛行員在起飛時就會立即知道。所以他們不會飛那麼遠，而且他們也會改變航線。」他認為「鳥擊說」毫無可信度。

柯倫曾任荷蘭皇家航空公司工程與維修部門主席，他表示這些飛行員訓練有素，且接受過鳥擊訓練，「這是飛行員在模擬器訓練中要經歷的基本訓練之一。大概每飛行60到100個小時，你就會進入模擬器，接受這些訓練。所以他們非常非常了解如何應對鳥擊。」因此他認為此次事件與飛機的發動機或控制系統有關。

印度發生嚴重空難，數個專家分析墜機原因，雷丁大學大氣科學教授保羅威廉斯（Paul Williams）表示，墜機時機場的天氣乾燥晴朗，氣溫接近40度，能見度良好，「目前沒有跡象表明氣流或其他天氣狀況是導致墜機的因素。」目前已找到機上黑盒子，印度航空事故調查局正在調查墜機原因。

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