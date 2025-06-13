空難3大生還區！　專家曝「黃金選位」原則：影響20%生還率

▲旅客可參考三大黃金選位原則，就是機尾、走道、緊急出口附近。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

當飛機發生事故的畫面出現在新聞中時，總讓不少人對空中旅行心生疑慮，也常讓旅客產生一個疑問，就是「搭飛機時，坐哪裡才最安全？」儘管航空被公認為全球最安全的交通方式之一，但當突發意外來臨，座位位置確實可能成為生死關鍵。

印度航空（Air India）一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人罹難。這不僅是近10年來最嚴重的全球空難，也是波音787機型自服役以來首次發生致命事故，震驚全球。

▲印度航空一架搭載242人的班機12日起飛後不久即墜毀，並撞上一間醫學院宿舍，造成至少294人罹難。（圖／路透）



根據LiveScience報導，儘管航空事故機率極低，搭飛機仍被認為遠比開車安全。澳洲新南威爾斯大學航空學院副教授吳正隆（Cheng-Lung Wu）指出，「從統計數據來看，搭飛機的致死率遠低於開車。」美國國家運輸安全委員會（NTSB）數據也顯示，2001年至2017年間，約94%的飛機事故乘客全數生還。商業航班發生致命事故的機率甚至低至約1370萬分之一。

然而，當空難不幸發生時，哪個座位能提高生還機率？綜合多起空難案例及專家意見，旅客可參考「三大黃金選位原則」，就是機尾、走道、緊急出口附近。

例如，2024年濟州航空空難造成179死，機上僅2名坐在機尾的空服員生還。根據事後調查，飛機在南韓務安機場降落時衝出跑道並撞上水泥牆，造成機體斷裂，唯獨機尾保留原始結構，使2人得以奇蹟生還。類似情形也出現在1985年日本航空123號空難與2014年復興航空222號空難，生還者幾乎都坐在機尾。

▲南韓濟州航空波音客機在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）



根據《時代雜誌》分析美國聯邦航空總署（FAA）數據，自1971年以來的空難顯示，後段座位生存率約為69%，中段56%，前段僅49%，單是座位位置，就可能影響高達20%的生還機率。

除了機尾，靠近機翼與翼根的區域同樣相對安全。吳正隆解釋，該區域結構強化且多鄰近緊急出口，利於快速逃生，但機翼下設有燃料艙，若事故中引發火勢，也需留意風險。

北達科他大學航空安全研究員阿傑庫姆（Daniel Kwasi Adjekum）提醒，事故發生後，「乘客必須在90秒內撤離飛機」，因此建議旅客登機後務必確認最近的逃生門，並數清與座位的排數，以防濃煙遮蔽視線。他也強調，關鍵時刻切勿攜帶行李、拍攝影片或做出任何延誤逃生的舉動。

關西大學名譽教授安部誠治則補充，真正的安全座位仍須依事故狀況而定，若機首先著地，後排較安全，反之則可能相反。他建議優先選擇靠走道的座位，以利迅速撤離。

儘管機上每個座位都有設計安全規範，專家仍呼籲旅客應熟記安全示範影片內容，掌握逃生資訊，並在緊急時保持冷靜、配合機組員指示。畢竟真正能保命的，不只是座位，更是警覺與行動力。