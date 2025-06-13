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「瘦瘦筆」讓陰莖長度增加？　專家發表看法

男性施打「瘦瘦筆」後有助於陰莖尺寸增長？專家對此發表看法。（示意圖／Pixabay）

▲男性施打「瘦瘦筆」後有助於陰莖尺寸增長？專家對此發表看法。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

國外部分男性指出，他們在服用糖尿病及減重藥物Ozempic（司美格魯肽，又稱「瘦瘦筆」）後，竟發現自己的陰莖變大，長度甚至增加1至1.5英吋（約2.5公分至4公分）。對此，專家回應，目前並無科學證據證明瘦瘦筆或類似藥物能直接導致生殖器增長，民眾的相關經驗可能與體脂變化有關。

綜合外媒報導，Ozempic（司美格魯肽，又稱「瘦瘦筆」）原本為治療第二型糖尿病與肥胖藥物，不過有使用者最近在網路論壇Reddit表示，他服藥後量測陰莖發現增加1英吋（約2.5公分）。另1名使用者也自稱服用瘦瘦筆7個月後，陰莖長度增加約1.5英吋（約4公分），並認為這種情況不全是減肥所致，因為自己過去體型更瘦時並未有此變化。

雖然這些民眾自述陰莖變大的情況多為個人觀察經驗，但引發醫界注意，其中來自英國伯明翰伊麗莎白女王醫院的泌尿科醫師理查維尼（Richard Viney）指出，男性年紀增長後，脂肪堆積與攝護腺體積變大會讓部分陰莖「隱沒」於體內，因此男性若透過減重成功降低腹部或恥骨周圍脂肪，確實可能讓陰莖看起來較長。

另據英國網站「diabetes.co」數據，該國男性平均陰莖長度從2022年的5.17英吋（約13.1公分）增至2024年的5.63英吋（約14.3公分），增幅近10%。同份資料顯示，委內瑞拉男性2年間從1.42英吋（約3.6公分）暴增至6.67英吋（約16.9公分）。然而，部分醫師質疑這些統計的準確性，認為樣本的代表性存疑。

此外，《世界男性健康雜誌》（The World Journal of Men's Health）2023年的一份研究顯示，全球男性陰莖平均尺寸近30年來增加24%。該研究的作者麥可艾森伯格博士（Dr. Michael Eisenberg）推測，這種情況的可能原因包括減肥藥藥物作用、殺蟲劑或衛生用品中的化學物質影響，都有機率擾亂調節荷爾蒙內分泌系統，但確切因素仍有待更多實證研究進一步釐清。

不過，印度邦加羅爾Aster CMI醫院一般泌尿與腎臟移植科醫師沙尚克（Shashank M S）指出，目前並無研究證明瘦瘦筆或其他GLP-1類藥物會直接改變男性生殖器的尺寸或形狀。他進一步表示，部分人可能因快速減重、血流改善，導致外觀上有變化，但陰莖尺寸實際上並未產生生理上的增長。

沙尚克補充，瘦瘦筆主要作用是穩定血糖與降低食慾，並非為改善男性性功能設計，雖然減重有助提升睪固酮濃度與改善血液循環，間接可能改善性功能，但目前無明確證據顯示瘦瘦筆會改變賀爾蒙水平，反而會有噁心、疲倦、食慾不振等藥物副作用，可能間接影響使用者的性慾與整體情緒。沙尚克提醒，民眾若用藥過程中出現任何性健康方面的不適，應主動諮詢醫師，以獲得專業建議。

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