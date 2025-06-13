超商咖啡買1送1、寄杯買30送30！近百款大師級麵包銅板價

▲7-11全新上架「烘焙名師」系列麵包銅板價，第二件再省10元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN 近來全新上架「烘焙名師」系列麵包，網羅法、中、西麵包名師打造，近百款商品銅板價還享「任選第二件省10元」；6月16日起在「OPENPOINT行動隨時取」也推出特大杯限時優惠，如特大美式「16杯666元」。萊爾富也推出指定蜂蜜咖啡「買1送1」、超狂寄杯「買30杯送30杯」，更有超過40種早餐組合「只要49元」。

▲萊爾富咖啡寄杯買30送30，還有早餐組合49元。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11網羅法、中、西麵包名師開發多款新品，像是吉可頌丹麥專門店創辦人吉師傅，推出「吉可頌-蔥可頌」售價55元。還有2022年世界盃麵包大賽冠軍武子靖，推出「芝麻麻糬麵包」售價45元。

▲7-11 近百款烘焙麵包邀請大師合作打造，祭出銅板價。（圖／業者提供）

台南晶英酒店點心坊主廚廖楷平，打造「晶英起司火腿小土司」售價59元。2016年世界盃麵包大賽亞軍陳有鋕打造「統一麵包起酥肉鬆麵包」售價35元、「菱格香菠蘿」售價35元。

新品上市即日起至6月24日，7-11 烘焙全品項（30元以上），任選「第二件省10元」。

▲7-11「OPENPOINT行動隨時取」於6月16日至6月23日，推出特大杯優惠。（圖／業者提供）

另外，7-11在「OPENPOINT行動隨時取」於6月16日至6月23日，推出立夏涼夏特大杯優惠組合：

1.CITY CAFE特大杯美式16杯666元（10萬組）。

2.CITY CAFE特大杯拿鐵13杯666元（10萬組）。

3.CITY CAFE特大杯厚乳拿鐵11杯666元（10萬組）。

4.CITY CAFE大杯燕麥拿鐵13杯666元（5萬組）。

5.CITY PRIMA大杯精品美式/精品拿鐵任選9杯666元（5萬組）。

6.CITY TEA香鑽水果茶/青梅冰茶/一顆檸檬青茶15杯666元（5萬組）。

★萊爾富

▲萊爾富「蜂蜜先生咖啡系列」買1送1。（圖／業者提供）

萊爾富Hi café 聯名「蜂蜜先生咖啡系列」飲品大獲好評，即日起至6月24日，大杯蜂蜜拿鐵（原價65元）、大杯蜂蜜美式（原價55元），通通冰熱任選「買1送1」，還有大杯冰燕麥拿鐵（原價售價65元）也享「買1送1」。

另迎戰618年中慶，在Hi-Life VIP APP內的「整買零取」也推出超狂寄杯組合，大杯美式買30送30杯，大杯拿鐵買30送25杯，可趁機囤起來。

▼萊爾富APP寄杯優惠。（圖／業者提供）



此外6月18日不只是購物節，也是「國際野餐日」，萊爾富主打「早餐2.0加料升級」，針對夾心三角飯糰、三明治進行餡料調整，整體內餡比例升級。

即日起至6月24日，萊爾富三角飯糰、三明治類，搭配鮮乳、豆米漿、Hi café等指定飲品，超過40種搭配組合，優惠價「只要49元」，加10元還可升級Hi café拿鐵。

▲萊爾富也有多款零食、冰品優惠。（圖／業者提供）

除了主食組合，萊爾富也特別準備了多款適合戶外的零食、冰品，包括老楊鹹蛋黃醇心蛋捲(單支) 售價35元、脆脆雪糕濃巧、焦糖口味原價40元，特價「買1送1」。77乳加星球含餡巧克力「加10元多1件、吃果籽果汁優酪芒果，售價30元，2件特價40元。

▼萊爾富6月16日至18日優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。