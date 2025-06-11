10元喝拿鐵美式！可樂、冰品「買1送1」　超商限5天優惠懶人包

▲全家咖啡第二杯10元，超商還有冰品、飲料買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣爆熱，什麼都想來冰的！超商也紛紛推出冰品、飲料優惠，全家今（11日）起至15日限時5天推出會員優惠，Let's Café 特濃美式、拿鐵、燕麥拿鐵「第二杯10元」，杜老爺冰淇淋甜筒也「加10元多一件」。另外，萊爾富則推出可口可樂Zero、百吉雪糕「買1送1」。

★全家

全家即日起至6月15日，Let's Café 特濃美式、特濃拿鐵、燕麥奶拿鐵、Let's Tea焙茶拿鐵，通通同品項「第二杯10元」。

杜老爺冰淇淋甜筒「加10元多1件」，另有農心辛拉麵、天然谷燕麥棒、船井纖維粉指定品項、77新貴派等「買1送1」。

女性生理用品有「靠得住茶樹舒涼棉28CM」原價99元，特價兩件89元，舒緩夏天生理期悶熱不適。

▼全家限時優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

★萊爾富



萊爾富即日起至6月15日推出限時優惠，可口可樂ZERO 600ml、悅氏Light鹼性水720ml皆祭出「買1送1」。飲品還有立頓柳橙紅茶兩件45元、午后時光重乳奶茶系列（草莓／茉莉綠）任選四件100元，平均每件25元。

冰品方面，百吉花生好酥雪糕「買1送1」，指定Niseko 新雪口幸福杯任選「第二件只要10元」，夏天冰箱囤一波可趁現在。

泡麵也有農心辛拉麵買1送1、雙響泡爆香牛肉湯麵「第二件10元」。日用品有舒潔雲絨舒適抽取式衛生紙（90抽X8包），單件特價89元。

▼萊爾富限時殺。（圖／業者提供，點圖可放大）