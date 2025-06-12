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全家推哈根達斯買4送4　新品「古早味甜甜圈」喚醒童年回憶

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

▲全家哈根達斯「買4送4」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店陪大家消暑，6月18日起線上線下同步推出「哈根達斯迷你杯冰淇淋買4送4」，周末6月13日至15日還有「霜淇淋買1送1」。而熟食區SOHOT炎選，全新推出「古早味甜甜圈」，酥脆外皮與蓬鬆內裡，一口喚醒童年回憶；甜點品牌minimore也推出3款提拉米蘇系甜點。

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

▲周末6月13日至15日，全家「霜淇淋買1送1」。（圖／業者提供）

●哈根達斯買4送4

陪消費者補貨冰箱，全家6月18日至6月24日推出「哈根達斯極致夏日慶典」，活動期間哈根達斯迷你杯「買4送4」，等於8杯只要516元，20種口味任挑選，不僅有淇淋巧酥、草莓、香草等經典口味，也有提拉米蘇、吉拿棒等創新口味嚐鮮。

實體店鋪購買指定哈根達斯商品1組（8杯），再贈50元購物金，同步在會員APP「隨買跨店取」也推出哈根達斯迷你杯「8杯516元」，若透過「全盈+PAY」支付，將再贈5000點全家Fa點，每一會員限回饋一次。除了可跨店分次領取，還能開共享，與親友一同兌換享用。

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出古早味甜甜圈。（圖／業者提供）

●童年甜甜圈開賣

全家新型態熟食區以多元選擇、經典商品、創新開發3大特色吸引消費者，即日起「SOHOT炎選」推出「古早味甜甜圈」，以仿人工捲製工法，打造如手工揉製的復古口感，外皮酥脆、內裡蓬鬆，糖粒微融包覆表面，一口咬下馬上重現童年記憶滋味，售價35元，銅板價重溫懷舊幸福。

●提拉米蘇甜點新品

全家自有甜點品牌minimore，此波以義大利經典甜點「提拉米蘇」為靈感，推出3款高CP值甜點。無需走進甜點店，小資族也能在日常午後，享受療癒甜點時光。

首推布丁聖代系列新口味「提拉米蘇聖代杯」，售價65元；經典款「提拉米蘇」滑順慕斯中帶有濃濃大人味，售價49元。「提拉米蘇千層蛋糕」復刻回歸，以入口即化的可可蛋皮，堆疊香濃的提拉米蘇內餡，售價59元。

▼全家minimore推出提拉米蘇系列。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠。（圖／業者提供）

●霜淇淋買1送1

全家周末限定的「康康五」，本周6月13日至15日也推出「Fami!ce霜淇淋買1送1」，目前推出奇異果、比利時巧克力口味，可單獨購買也能混搭綜合口味。其他還有Let’s Tea柳橙香柚綠茶、百事可樂等，同品項通通「買1送1」。

▼全家「康康五」6月13日至15日，5樣好康買1送1。（圖／業者提供）

▲▼全家優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

●7-11「預購誌」獨家冰飲品

7-ELEVEN「預購誌」推出多款超商通路獨家冰品、飲品，即日起至9月28日，指定品項「任選2件95折」、「3件92折」。

其中預購飲品常銷冠軍「佳興檸檬汁」，採用花蓮人氣冰果室的經典配方，整顆檸檬連皮打汁，與煉乳混合的黃金比例，酸中帶甜、清香順口；連同另一款「黃金檸檬汁」一年熱銷共超過50萬瓶，是超商消費族群最愛的團購品。

▲▼7-11「預購誌」冰飲品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「預購誌」飲品常銷冠軍。（圖／業者提供）

新品「阿奇儂X檸檬大叔 好搭檸檬Mix冰沙瓶」，主打檸檬冰沙基底，可依個人喜好加入果汁、氣泡水，DIY冰飲。「這一鍋 冬瓜檸檬風味冰棒」復刻店內冰沙風味，檸檬控最愛。

果系手搖名店「大苑子」為超商獨家打造850ml的大瓶裝「西瓜椰子」飲料新品，12瓶團購價2,028元，大容量單瓶只要169元就能暢飲。還有夢幻新品「伊薇特 百香芒果冰淇淋寶盒」，一次品嚐本土百香果與芒果，冰涼甜蜜又爽口。

▲▼7-11「預購誌」冰飲品優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「預購誌」冰飲品優惠。（圖／業者提供）

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