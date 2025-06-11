7-11首創「夏威夷碗」生食級鮭魚沙拉！全家推「鱈魚燕麥飯糰」

▲超商推出夏季清爽鮮食新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商夏季清爽鮮食新品一次看！7-11 首創「夏威夷碗」概念，推出「生食級鮭魚沙拉餐」，還有「蛋白力量飯捲」、越式冷麵、高纖三明治。全家「健康志向」系列也與桂格獨家聯名，推出「西京燒鱈魚燕麥飯糰」，還有新品「鮪魚蛋蛋稻荷壽司組」等。

▲7-11以「Poke Bowl」概念，推出全新「和風生鮭繽紛時蔬沙拉餐」選用生食級鮭魚。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-11 首度以時下最流行的「Poke Bowl」概念，推出全新「和風生鮭繽紛時蔬沙拉餐」選用生食級鮭魚，搭配多彩蔬菜，融合醬香與清爽口感。

另有以紫米為基底，打造富含蛋白質與飽足感的「蛋白力量飯捲-紐奧良烤雞風味」，方便健身愛好者、忙碌外食族便利補充蛋白質。

▼以紫米為基底，打造富蛋白質與飽足感的「蛋白力量飯捲-紐奧良烤雞風味」。（圖／業者提供）

隨著氣溫逐漸攀升，輕食也跟著熱賣，數據顯示冷藏三明治在夏季銷售表現向上成長，「原賞三明治」系列推出兩款全新高纖三明治「燻雞菇菇彩蔬三明治」、「醬燒里肌鮮蔬三明治」，嚴選高纖土司，內餡主打原型食材與新鮮蔬菜。

▼「原賞三明治」推出兩款全新高纖三明治「燻雞菇菇彩蔬三明治」、「醬燒里肌鮮蔬三明治」。（圖／業者提供）



夏季最受歡迎的涼麵，也推出道地越式風味「越式酸辣雞絲冷麵」，以越式醬汁加新鮮蒜末、辣椒爆炒，加入魚露調製，佐以清新爽口的檸檬汁，開胃又消暑。

▼「越式酸辣雞絲冷麵」開胃又消暑。（圖／業者提供）

甜點專櫃也看好優格健康趨勢，首度與「馬修嚴選」聯名，推出3款手工甜點「昂舒巴黎優格小泡芙」、「馬修嚴選藍莓優格慕斯杯」、「馬修嚴選紅心芭樂優格塔」，皆使用馬修嚴選純鮮奶發酵優格，並選用在地節令食材製作。

同步推出一款馬修嚴選專櫃熱銷品mini版，吃得到真實果肉並添加烤燕麥的「馬修嚴選綜合莓優格百匯」，6月11日起至24日享有指定商品「第2件省10元」優惠。

▼甜點專櫃也看好優格健康趨勢，首度與「馬修嚴選」聯名推新品。（圖／業者提供）



★全家

全家「健康志向」系列鮮食推出新品，邀請王牌營養師劉怡里攜手合作，打造「補充應援」系列，以「補充關鍵營養素」、「提高攝取膳食纖維」兩大核心策略，新推飯糰、壽司、餐盒等，主打補充熟齡族群所需之鈣、鎂、鋅關鍵營養素，並同步研發3款全穀含量達25%之全穀標章麵包，合計6款。

▲全家「健康志向」系列鮮食推出新品，邀請王牌營養師劉怡里攜手合作打造。（圖／業者提供）



此次獨家與桂格聯名，推出新品「西京燒鱈魚燕麥飯糰」，飯體中添加燕麥顆粒形成Q彈口感，並搭配西京燒醬烹煮，佐以白味噌調味的阿拉斯加鱈魚，呈現鹹香濃郁的日本京都經典西京燒風味，售價45元，即日起至7月8日搭購指定桂格燕麥飲，再省10元。

「鮪魚蛋蛋稻荷壽司組」則使用健康大麥仁代替醋飯，獨特口感越嚼越帶勁，壽司料以清爽芥末蛋沙拉，搭配小黃瓜切片及水煮蛋片、香濃鮪魚沙拉搭配小黃瓜片，售價55元，搭配指定飲品享69元餐促優惠。

「五味五彩嫩雞餐盒」選用綠色菠菜、紅色紅蘿蔔、黃色玉米、白色鸚嘴豆、黑色黑芝麻的五彩原型食蔬，搭配蒜香、起司奶油、鹽味、義式香料、食材原味的五味食感，售價109元，即日起至6月24日會員優惠價88折。

▲全家「健康志向」系列鮮食推出新品。（圖／業者提供）

「蛋白質運動應援」還推出「蘋果油醋雞肉麵沙拉」，以海藻、多種蔬菜及雞肉絲搭配蘋果油醋醬包，口味清爽不膩口，售價79元，即日起至7月8日期間，指定麵沙拉加購高蛋白單品省10元。



全家補充應援新推3款「全穀麵包」，全穀含量皆達25%以上。包括「起司穀咕雞麵包」外型形似炸雞腿，內餡使用燻雞肉，搭配起司醬。

「蘋果玫瑰乳酪麵包」麵團揉入屏東九如大花農場栽種玫瑰製成的玫瑰花瓣醬，內餡搭配富士蘋果丁顆粒。「楓糖核桃乳酪小土司」內餡則以琥珀楓糖的自然甜味，交織濃郁乳酪，加入核桃增添口感。3款商品售價皆為39元，並可搭配指定飲料享59元餐促優惠。

▼3款「全穀麵包」，全穀含量皆達25%以上。（圖／業者提供）