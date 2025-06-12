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吉祥物a-We玩偶亮相！台灣文化8月登「大阪世博」　亮點一次看

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

▲行政院長卓榮泰（左）獲得大阪世博「We TAIWAN」吉祥物a-We的「痛包」。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣文化即將登上大阪世博，「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」系列活動倒數50天，今（12）日文化部長李遠特別利用行政院會時間，將吉祥物a-We「痛包」致贈給行政院長卓榮泰、各部會首長、與會代表等，讓卓榮泰也笑說「今天開會心情特別好。」同時文化部也公布期間限量活動，部分即日起開放預約。

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

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▲▼吉祥物a-We玩偶首度亮相，李遠將娃娃送給在場與會人員。（圖／文化部提供）

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

李遠特別在行政院會提到，文化部去年在巴黎奧運時累積了「文化奧運」豐富經驗，今年將在大阪．關西世博進行「文化世博」，以「We TAIWAN」為主題，同時還有限量活動開放預約，邀請國人可儘快規劃行程。

李遠也說，「We TAIWAN」的吉祥物「a-We」，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道，就像台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，一直以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。「今天將這個a-We送給大家，希望大家遇到困難時都能處變不驚」。

「We TAIWAN」匯聚來自台灣與日本的38組藝術家、超過545位團隊成員，將在8月2日至8月20日，分別於大阪梅田VS.空間、大阪市中央公會堂和中之島，展開129場次演出。

為了讓台灣精彩展演獲得最大注目，所有活動開放免費參與，部分活動則從即日起開放預約，只要加入「We TAIWAN」LINE帳號（@we_taiwan），就可輕鬆查詢節目資訊、預約場次，並管理電子票券。

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

▲今巡演世界超過100場的經典科技舞蹈作品《黃翊與庫卡》，將登上大阪世博。（圖／文化部提供）

文化部指出，需要事先透過官方LINE預約的活動，包含至今巡演世界超過100場的經典科技舞蹈作品《黃翊與庫卡》。還有榮獲2024威尼斯影展入圍肯定的XR創作《放開你的頭腦》；也有結合台灣原創動畫、環形投影、體感裝置與聲光特效的沉浸式親子劇場《移動故事屋》。

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

▲榮獲2024威尼斯影展入圍肯定的XR創作《放開你的頭腦》。（圖／文化部提供）

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

▲沉浸式親子劇場《移動故事屋》結合台灣原創動畫、環形投影、體感裝置與聲光特效。（圖／文化部提供）

更有精選10部台灣經典電影的「台灣電影的璀璨今昔」、10部原創VR作品「遺留未來VR360播映」等。另在童書之森上演的默劇《虎姑婆》及室內樂feat.讀繪本演出，則需在童書之森官網 每日進場預約系統預約。

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

▲「台灣電影的璀璨今昔」精選10部台灣經典電影放映，包括以1970年大阪萬博會為背景的《萬博追蹤》。（圖／文化部提供）

▲▼台灣文化即將登上大阪世博，吉祥物a-We「痛包」公開，相關活動即日起開放預約。（圖／文化部）

▲「遺留未來VR360播映」將呈現10部原創VR作品，其中包括榮獲第79屆威尼斯影展「最佳VR體驗」大獎的《無法離開的人》。（圖／文化部提供）

同時線上遊戲「a-We POKE POKE」全球玩家持續擴增中，超紓壓的點擊遊戲，除了過程中a-We會逐漸膨脹，直到爆破分解出許多小a-We，藉著全球玩家的積分累積，分階段解鎖由10位台灣插畫家設計的限定道具，帶到8月進化版的「a-We TO GO」冒險遊戲中，佩戴於a-We身上，在大阪市區進行一場虛實整合的城市冒險。

目前玩家們正在累積解鎖第6個限定道具，邀請大家趕快加入「We TAIWAN」LINE帳號一起解鎖關卡。

喜歡創作的人，則可以到「We TAIWAN」X社群上參加「a-We創作大會」徵件活動，只要以a-We為主角，創作出能展現台灣風貌的照片或圖片，6月20日前投稿，獲得最多按讚數前10名的創作者，即可獲得搶翻天的a-We玩偶，前3名更將加碼獲得徽章組。

＊備註：「痛包」由日文而來，通常是掛滿動漫、遊戲角色、娃娃周邊商品的包包，藉此表示對該角色的熱愛。

We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博
活動日期：2025年8月2日（六）至8月20日（三）
活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島
官網：https://wetaiwan.tw
X：https://x.com/wetaiwan_tw
Instagram：https://www.instagram.com/wetaiwan.tw/
LINE：https://lin.ee/GwlNGiT

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