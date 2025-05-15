台灣文化進軍大阪世博　 「We TAIWAN」4場域展開129場演出

▲文化部將於8月2日至8月20日策劃「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

2025年大阪．關西世博4月中正式開展，文化部延續去年巴黎文化奧運經驗，將於8月2日至8月20日策劃「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」，今（15日）公開主視覺，並將整合4大場域，匯集台日38組藝術家、超過545位團隊成員，展開129場次演出、兩周市集活動，將台灣文化魅力帶到世界眼前。

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▲文化部公開「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」主視覺。（圖／文化部）

文化部今（15）日公開「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」主視覺，還有超Q彈角色「a-We」，活動將涵蓋展覽、文化科技、線上遊戲、聲響、電影、文學、市集等，呈現台灣混融多彩、跨域創新、多元包容的文化樣貌。

▲超Q彈角色「a-We」。（圖／文化部）

擔任視覺統籌的究方社設計總監方序中說，「a-We」是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，擅長彈跳、變形，還會不時發出a-we~~a-we~~的異世界語，像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道。

此外「a-We」活力滿滿、勇於挑戰，正如同台灣這座處於不同陸地板塊、溫度洋流、季風交匯處的奇蹟之島，始終以開放姿態面對世界，並形塑成包容、彈性、適應生存的應變韌性。

▲「We TAIWAN」從當代展演地標到百年古蹟建築、線上到線下，將台灣文化魅力帶到世界眼前。（圖／文化部）

文化部表示，「We TAIWAN」以台北駐日經濟文化代表處台灣文化中心名義，成功申請到2025日本國際博覽會協會（世博協會）、大阪府及大阪市政府作為活動的後援認證，也就是未來在主視覺海報、各宣傳平台等，都可以使用世博logo。

●「We TAIWAN」4大場域展演

「We TAIWAN」強調台灣文化在全球重組背景下，融變能力、自信未來，透過社群、結合新科技與各類型文化藝術，匯聚來自台灣與日本的38組藝術家，超過545位團隊成員，展開129場次演出，以及兩個周末的市集活動，向國際觀眾述說台灣的獨特。

活動將擴大4大場域，在梅田新地標Grand Green Osaka內「VS.」空間、大阪市中央公會堂、中之島，虛實整合，分別以「混融色彩」、「跨域創造」、「萬變氣場」、「遊戲能力」為策劃核心，從當代展演地標到百年古蹟建築、線上到線下，跨越時空邊界，將台灣文化魅力帶到世界眼前。

▲VS.（at GRAND GREEN OSAKA）為活動會場之一，將策劃「台灣光譜」特展。（圖／©RAM KATZIR photo VS.PROJEC）

1、混融色彩：VS.（at GRAND GREEN OSAKA）

知名建築師安藤忠雄所設計的當代展演場所「VS.」，將策劃「台灣光譜」特展，以「混融色彩」為主軸，述說台灣在獨特地理歷史的流變中，孕育出的文化活力與交融特性。

透過台灣視覺藝術的演進，映照出台灣文化融合、創造、再生的縮影。3個相互輝映的空間，橫跨視覺、工藝與聲音，是一場從地理、歷史、文化到當代藝術的感官旅程。

▲大阪市中央公會堂為活動會場之一，台灣的「跨域創造」精神將在百年古蹟內上演。（圖／©大阪市中央公会堂）

2、跨域創造：大阪市中央公會堂

「大阪市中央公會堂」為具有文藝復興風格的日本國家指定重要文化財，台灣的「跨域創造」精神，將在百年古蹟內上演，展現台灣藝術家擁抱科技與藝術的對話，透過舞蹈、VR、音樂、電影、文學等，在虛實之間重新定義文化的邊界，讓想像力成為永不止息的創造力。

▲中之島為活動會場之一，眾可見證台灣最原生、旺盛的文化脈動。（圖／©いとう写真）（圖／文化部）



3、萬變氣場：中之島

在文化氣息濃厚的大阪都市綠洲中之島地區，將聚集台灣最生猛而流動的「萬變氣場」，無論是廟會神將、掌中戲的翻騰氛圍、市集裡的各式氣味與人聲鼎沸，又或是伴著書香朗朗閱讀的午後時光，觀眾都可見證台灣最原生、旺盛的文化脈動。

4、遊戲能力：大阪城市點

首發的活動將從線上以a-We精神出發，展露台灣人擅於轉化現實為遊戲、從限制中創造屬於自己的規則及玩法的靈活精神，以「線上策展」打造「a-We冒險遊戲」，把整座大阪市轉化為文化遊戲場，以虛實融合路徑，串連活動與城市街區20多個據點，讓觀眾透過行動裝置、數位引導、線上地圖，展開一場探索台灣文化的冒險旅程。

▲主視覺及超Q彈角色「a-We」，接續將繼續展開各系列活動暖身。（圖／文化部）



文化部表示，繼公布主視覺後，將繼續展開「We TAIWAN」各系列活動暖身，首波將在5月下旬啟動官方LINE帳號，並在台灣、日本同步發表前導遊戲，邀全球各地的朋友於線上比拚，體驗a-We的療癒魔力。6月上旬各項活動也將開放預約，詳細活動可至「We TAIWAN」官網，追蹤X、Instagram關注。

We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博

活動日期：2025年8月2日（六）～8月20日（三）

活動會場：線上、VS.（at GRAND GREEN OSAKA）、大阪市中央公會堂、中之島

官網：https://wetaiwan.tw

X：https://x.com/wetaiwan_tw

Instagram：https://www.instagram.com/wetaiwan.tw/