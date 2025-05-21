全球首次跨國共演！「超歌舞伎」大阪萬博登場　台灣同步享受臨場震撼

▲超歌舞伎 Powered by IOWN「今昔饗宴千本櫻 萬博版」，台日同步共演。（圖／中華電信提供）

生活中心／綜合報導

一場跨越時空、連結台日的沉浸式視覺饗宴－超歌舞伎 Powered by IOWN《今昔饗宴千本櫻 萬博版》，將於5月24日至25日在大阪舉行的世界博覽會華麗登場，並同步於台北中華電信綜合活動中心轉播及共演。這場融合傳統藝術與尖端科技的跨國演出，不僅重現神話世界的壯闊想像，更是全球首度透過IOWN全光網路，連結台北與大阪兩地舞台，打破地域疆界的劃時代之作。

本次演出取材自經典歌舞伎名作《義經千本櫻》，結合虛擬歌手初音未來代表作曲《千本櫻》的世界觀，並導入AR特效、數位光影與燈光投影等前沿技術，打造嶄新的視覺敘事。《今昔饗宴千本櫻》自2016年於千葉縣幕張展覽館舉辦「NICONICO超會議」初次亮相以來，即廣受矚目，並榮獲第22屆AMD大獎與總務大臣獎等多項肯定，堪稱「超歌舞伎」系列的開山之作。

頂尖卡司集結！千年神話穿越今昔的命運對決

《今昔饗宴千本櫻》不只開創傳統與現代融合的新篇章，亦曾於2019年在歌舞伎發源地，同時也是日本最古老劇場的京都南座上演，以及2023年登上歌舞伎的殿堂於東京歌舞伎座，展現高度藝術成就。此次於2025大阪・關西萬博登場，卡司陣容堅強，由歌舞伎名家中村獅童、澤村精四郎與虛擬歌手初音未來聯袂主演，以及中村蝶紫、中村獅一等實力派同台演出千本櫻的傳說。

劇情以神木「千本櫻」盛開的神代時代為背景，講述美玖姬（初音未來）與轉生為佐藤四郎兵衛忠信（中村獅童）的白狐歷經千年等待，宿命重逢的兩人，決心攜手對抗青龍之精的威脅，守護日之本的未來，將觀眾帶入古今交錯、幻想與現實交融的奇幻世界，台北也將同步轉播，並邀請台灣「九天民俗技藝團」與大阪現場表演者共同演出，進行跨國互動的文化對話。

中華電信與NTT合作全球首例IOWN全光網路 無縫連結台北、大阪兩地舞台

而突破地域限制的跨境表演，主要透過中華電信（CHT）與日本電信電話株式會社（NTT）合作推動的IOWN國際APN（全光網路），這項全球首例的創新技術，憑藉傳輸速度更快、超低延遲及極低訊號抖動的穩定通信技術，訊號僅需17毫秒即完成約3,000公里距離的光纖傳輸，使兩地演出能真正實現「零時差」、「零落差」，讓表演者即使身處不同國家，也能同步互動，毫無違和，台北觀眾則是與大阪現場即時連線，體驗前所未有的雙向共演臨場感。

▲超歌舞伎 Powered by IOWN「今昔饗宴千本櫻 萬博版」的台日共演卡司堅強，融合台日傳統文化的元素，精彩可期。（圖／擷取自udn售票網）

台北現場同步互動 沉浸參與零時差

台北會場為營造如臨實境的觀演感受，中華電信與NTT特別設置一面寬達18米的巨型投影牆，結合高解析影像與環繞音效，忠實呈現舞台上的每一個細節與情感張力，演出更設計了觀眾互動橋段，提供專屬螢光棒，除了隨劇情與音樂變換燈光色彩揮舞，共同構築出櫻花飛舞的絢爛場景，觀眾還能在特定橋段高呼「大向う」，與演員即時應答，成為演出的一部分。

▲在節目介紹網頁，超歌舞伎 Powered by IOWN「今昔饗宴千本櫻 萬博版」的台日共演還有螢光棒的互動橋段，充滿趣味。（圖／擷取自udn售票網）

為了讓台灣觀眾更加理解表演內涵，現場有即時繁體中文字幕與免費語音導覽服務，只要自備耳機並下載「EG-G」APP，即可透過NTT開發的跨語音合成技術，同步聆聽劇情解說、角色背景、服飾特色與歌舞伎介紹，無論是否熟悉歌舞伎，都能輕鬆融入這場結合神話、科技與文化的跨界演出。

免費入場、即時導覽 索票短時間結束

超歌舞伎 Powered by IOWN《今昔饗宴千本櫻 萬博版》不僅展現了台日合作的科技實力，更為文化交流開創了嶄新的可能性，為觀眾打開前所未有的藝術體驗之門。此次演出開放免費索票，短時間便索取一空，無法到場的民眾，請關注官方轉播訊息。

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