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全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

▲▼ 大標:全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出 。（圖／翻攝自影音）

▲住在台灣的日本YouTuber愛子(左)和娜娜(中)在台北觀賞「超歌舞伎」大阪萬博版演出，驚呼連連。（圖／翻攝自影片，以下同）

生活中心／綜合報導

2025大阪萬國博覽會匯聚全球目光，吸引來自世界各地的遊客前往朝聖未來生活與創新科技，其中，日本傳統文化與科技交融的超歌舞伎Powered by IOWN《今昔饗宴千本櫻 萬博版》成為現場一大亮點，令人驚艷的是，這場萬博限定演出不只在大阪登場，也跨海與台北連線，在中華電信綜合活動中心同步轉播及共演。中華電信攜手NTT合作推動全球首例IOWN全光網路，讓觀眾深刻感受真正零時差、即時串流的魅力，實現了原本被認為不可能的跨國演出新形式，開啟表演藝術全新想像。

大阪關西世博會,大阪萬國博覽會,大阪世博,大阪萬博,超歌舞伎,今昔饗宴千本櫻,中華電信,IOWN,全光網路,光纖傳輸（圖／翻攝自影片）

▲▼台北現場由台灣九天民俗技藝團率先登台，透過IOWN全光網路技術，大阪、台北跨海連線，零時差無延遲同步共演。

大阪關西世博會,大阪萬國博覽會,大阪世博,大阪萬博,超歌舞伎,今昔饗宴千本櫻,中華電信,IOWN,全光網路,光纖傳輸（圖／翻攝自影片）

演出當天，台北現場由台灣九天民俗技藝團率先登台，帶來極具本土特色的廟會陣頭，每位演出者臉上彩繪著代表神祇的臉譜，為現場增添強烈儀式氛圍與文化能量。緊接著由歌舞伎名家中村獅童、澤村精四郎與虛擬歌手初音未來聯袂主演，集結頂尖卡司陣容的《今昔饗宴千本櫻 萬博版》正式登場，透過18米寬的巨型投影牆，將大阪現場的璀璨聲光效果，忠實呈現在台北舞台上，每一處細節與情感流動都被清晰捕捉，視覺震撼十足。

特別的是，這場突破地域限制的表演不只是單向觀演，大阪表演者更與九天民俗技藝團共演，跨國互動讓文化演出突破想像界線，此外還設計了高度互動橋段，台北與大阪兩地上千名觀眾一同喊聲、參與演出節奏，現場氣氛熱烈。住在台灣的YouTuber日本人娜娜看完表演後直呼：「在現場真的有身在日本的感覺」，她也分享傳統歌舞伎與最新科技結合在一起演出，感受真的很特別。另一位日本YouTuber愛子在台灣則說：「看到歌舞伎與台灣陣頭文化一起互動，好有趣，超讚又很High！」

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▲▼日本YouTuber娜娜(右)和愛子(中)參與觀賞「超歌舞伎」大阪萬博版演出，直呼有回到日本的感覺，台灣和日本兩地跨國共演超讚！

▲▼ 大標:全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出 。（圖／翻攝自影音）

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這場表演之所以能成功連結大阪與台北，最大關鍵在於中華電信（CHT）與日本電信電話株式會社（NTT）合作推動的IOWN國際APN（全光網路），以超高速的傳輸能力，僅花了約17毫秒就完成超低延遲、極低訊號抖動的穩定通訊技術，實現跨越約3000公里的台日同步連線的創舉。中華電信董事長簡志誠指出，中華電信與NTT攜手合作，去年已經有開通全球首例跨國的IOWN全光網路，這不僅是通訊技術上的創新突破，更開啟文化藝術交流的新篇章。

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▲中華電信董事長簡志誠指出，中華電信與NTT合作開通全球首例跨國IOWN全光網路，不僅是通訊技術的創新突破，更開啟藝術交流的新篇章。

超歌舞伎 Powered by IOWN《今昔饗宴千本櫻 萬博版》不僅展現虛實融合的舞台張力，更充分展現IOWN全光網路的大容量與低延遲優勢，為觀眾打造前所未有的沉浸式觀演新體驗。若錯過當天現場活動，或是想再回味精彩片段，現在只需透過中華電信MOD，即可回顧這場跨時空、跨國界的藝術表演，再次感受台日共演的感動時刻。

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