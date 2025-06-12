天價Labubu前藏家發聲「5年前2隻10萬人民幣」　 1年後30萬脫手

▲天價拍出的兩隻Labubu曾在5年前被同個藏家持有。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸永樂2025春季拍賣會上，一款被標註「全球唯一一隻薄荷色Labubu」拍出108萬人民幣（約450萬元新台幣）的天價，另一隻全球只有15個的棕色Labubu也以82萬元人民幣（約340萬元新台幣）拍出。曾經擁有這兩隻Labubu的藏家程洛（化名）在拍賣結束後也浮出水面，細數這兩隻公仔在二手圈流轉的故事。

▲Labubu收藏家的「軍容」展示。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，6月10日，一場拍賣會將當下熱門IP（具有商業價值的創意內容或品牌）、龍家升創作的Labubu推上了新的風口浪尖，48件作品總成交額高達373萬元人民幣（約1547萬元新台幣），引發市場廣泛關注。

程洛表示，他在2020年先後入手這兩款Labubu公仔，當時合計價格僅10多萬元（人民幣，下同）出頭，1年多後，他便以30多萬元的價格，出手給同一個藏家，「沒想到10日再見，我的兩隻『娃』身價已飆升至190萬元。」

▲Labubu藏家仍保留部分最早買下的公仔潮玩。（圖／翻攝每日經濟新聞）

程洛是大陸「80後」藏家，在2018年進入潮玩圈，他回憶瘋狂購買潮玩商品的那段日子稱，通宵排隊搶購、滿世界搜羅限量款、坐飛機掃貨，都曾是他的日常，「這些年買潮玩，花了上百萬元，可將太多的限量款擺在家中後，反而對Labubu祛魅了，遂選擇退坑，不能因為Labubu爆火，價格就跟著暴漲，這會讓真正喜歡它們的人玩不起。」

看著兩隻Labubu拍出天價，程洛透露，他在2020年先買下全球限量15個的棕色Labubu，此前它經歷了兩位主人，根據拍品編號，一下就認出了它，「幾乎在同一時間，上海一家潮牌店因開業定製了一隻薄荷色的Labubu擺件。通過多番交涉，我在2020年5月飛到上海直接買下了它，當時價格屬於第一手價格。」

▲玩家收藏的Labubu大軍。（圖／翻攝每日經濟新聞）

程洛提到，這兩隻合計價格10多萬元，棕色款其實略貴於薄荷色，因為它體積更大，身高1.6公尺、氣場特別強，也有屬於初版Labubu的原色——棕色帶著「小雀斑」，「持有1年多後，我將它們賣給了同一個藏家，總價30多萬元。」

程洛強調，家裡潮玩最多時，光Labubu的收藏便有上百隻，碰到喜歡的款式，甚至會買66隻、88隻一樣的，組建一個軍隊擺在一起，不後悔在2022年將它們出手，自己也有賺到錢，「集中玩娃的這5年，大概賺了100多萬元，不過，還保留著自己最初入圈時一些潮玩，但不多了，家裡只剩下十多隻Labubu。」