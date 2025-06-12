館長上海行Day3　斗內金額「2天破60萬」！網愣：這趟回本了吧

▲館長上海旅程全程直播。（圖，下同／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日搭機赴中國展開為期六天的旅遊直播，今日是旅途的第3天，前往朱家角、豫園老城隍商圈。媒體人黃揚明指出，館長開直播第一天，斗內金額就破了25萬元，11日更是破了34萬新台幣，今（12）日截至下午2時，已經突破9萬元了。

媒體人黃揚明指出在粉專發文，館長第一天斗內金額25.6萬元，11日共有1421筆斗內，換算新台幣約34萬1302元，兩天大約60萬元。今日館長一樣開直播，與大家分享上海的第三天行程，截至下午2時，已經獲得9萬元的斗內。

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黃揚明昨日發文提到，不知道會不會有人跳出來，質疑館長的斗內來源不明，疑似是「中共派遣斗內大隊捧場」。

貼文曝光，底下網友熱論，「這趟應該回本了」、「補貼館長的旅費」、「這次去，台灣人超級多～中國人也超熱情」、「去還有外賣餵食，根本旅費省一半」、「這個還不算流量，加起來應該有千萬」、「很棒的直播，希望館長3-6個月去一次，去看看別的城市」、「估計館長自己也沒想到」。

館長10日搭機前往上海，預計15日返台，過程會全程直播，他強調此趟行程沒有收錢，也沒有政治目的，還稱自己是「和平大使」。他透露，這次的鏡頭是選最好的，畫面最清晰、最廣，讓大家看到最完整的上海城市風光。