館長點外送　見機器人送餐「中國進步成這樣」驚呆：台灣有嗎？

▲館長看到機器人送餐很震驚。（圖，下同／翻攝自館長YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢10日搭機前往上海，預計15日返台，期間將走訪上海及杭州多個知名景點，11日晚上在飯店用餐，並體驗大陸的外送服務，點了許多食物到房間享用，點完餐點之後，飯店透過機器人送餐，甚至還能搭電梯上下樓，館長驚呼「看一下人家中國做到什麼地步？台灣有嗎？」掀起熱論。

館長11日晚上選擇在飯店用餐，並透過外送平台點餐，有趣的是，外送餐點竟然是由機器人送到房間門口；館長當時正在受訪，一聽到有機器人送餐，趕緊請團隊去拍攝，「看一下人家中國現在做到什麼地步？看一下，在台灣有嗎？」

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機器人不僅能自己搭電梯上樓，抵達房間門口後，房間內的電話就會響起，提醒房客取餐，完成任務後便自動返回樓下。館長讚嘆科技進步，「機器人省人工、省成本，人類要多思考了，今天可以送餐，再過幾年就可以取代人類了」。

影片曝光，有網友指出，其實台灣飯店也有送餐的機器人，「估計這邊一堆人也不曉得台灣有這種東西」、「他說的越多，才能讓大眾看見他自己到底有多無知」、「他連廁所都在讚美，沒見過世面」、「館姥姥逛大觀園」、「這不是好幾年前就有了」、「館長每天是不是只有回家跟公司，兩點一線」、「很多餐廳早就有自動送餐機了」。

事實上，台灣早已有無人旅館，從入住到退房，全憑智慧AI，更有千萬機械手臂幫忙運輸行李、機器人送餐等服務。此外， 許多餐廳和店家為了節省人力，也會引進「送餐機器人」，幫忙員工送餐。

