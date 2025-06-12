館長才直播2天　3影片衝YT發燒「霸榜前三」！PTT驚呆

▲館長上海直播掀熱論。（圖／翻攝館長惡名昭彰YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

網紅「館長」陳之漢昨（10日）抵上海展開中國6日行，期間將走訪上海及杭州多個知名景點，於YouTube直播全過程，有網友表示，館長目前開了3次直播遊上海，全都衝上YouTube發燒榜，且剛好佔據前三名的位置，「霸榜」的狀況讓他超驚訝，「照這樣玩6天下去，發燒不就通通變館長？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文，館長到中國旅遊，短短兩天而已，扣掉測試的直播，DAY1、DAY2、DAY2-2的影片都衝上YouTube發燒榜，前三名影片都是館長，照目前的熱度，持續6天下去，搞不好整個YouTube發燒榜前幾名都會被館長包辦。

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然而，今（12）日的直播預定10時45分開始，已經有超過5000名網友在線上等待，可見館長的影響力與人氣依然不容小覷。

▲館長包辦前三名。（圖／翻攝自YouTube）



貼文曝光，網友紛紛表示，「他這幾天都霸榜前面幾個」、「霸榜，看來觀看人可能超過500萬」、「全程直播確實比較悶，但是也比較可以看到真實的一面，不過拍照真的多」、「免費的大型喜劇LIVE大家都想看，每分每秒都是笑料」。

事實上，媒體人黃揚明昨（11日）貼出數據指出，10日館長頻道直播最高為26.9萬人同時上線，登陸不到14小時，斗內總金額就破30萬新台幣；11日一早的直播也有164筆斗內，總金額換算新台幣為4萬3832元。