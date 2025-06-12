熱門夜宿營報名秒殺！　南瀛天文館：請確認信箱是「gmail.com」

▲南瀛天文館推出多梯次暑期營隊，報名系統因信箱誤填頻出現「收不到信」情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

南瀛天文館暑期營隊報名踴躍，深受親子喜愛的「夜宿營」一開放即秒殺，不過館方卻發現不少家長因填錯信箱網域，收不到驗證信差點錯過報名，經清查才知竟輸入錯誤的「gmail.com.tw」，館方呼籲報名資料務必再三確認，別讓一碼錯誤斷送孩子的期待。

暑假腳步近，南瀛天文館熱推5大主題12梯次營隊，吸引家長秒搶報名。今年自7月初起，南瀛天文館推出涵蓋DIY、夜宿、親子、跨館與跨域五大主題、共12梯次的夏令營活動，由於歷年口碑良好，一開放即吸引大批家長湧入報名，尤以「夜宿營隊」最為搶手。館方設計線上報名系統，須先完成會員註冊及信箱驗證，始可進一步報名。

隨著報名熱潮爆發，館方近期接獲不少家長反映未收到驗證信，甚至誤以為系統異常，不斷更換信箱嘗試報名卻仍失敗。經館方人員調查後發現，許多家長將 Gmail 網域誤寫為「gmail.com.tw」，導致驗證信石沉大海。館方提醒：「Gmail 信箱結尾應為 gmail.com，千萬別多加台灣網域！」

對此，南瀛天文館呼籲家長報名前仔細檢查填寫資料，尤其電子信箱務必要正確無誤，否則恐錯失心儀梯次。館方也強調，如遇報名問題，歡迎透過服務電話或 email 聯繫，由專人協助處理，確保每一位小朋友都能如願參與精彩營隊。