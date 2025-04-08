土庫鎮立圖書館夜宿體驗　讓孩子們的夢想再次啟航

▲「讓閱讀不只是知識，更是生活中的快樂儀式。」土庫鎮立圖書館第二屆夜宿圖書館，邀請喜歡故事、擁有夢想的小小讀者一起再出發。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

圖書館不只是借書的地方，更能成為孩子冒險與夢想的起點。土庫鎮立圖書館馬光分館去年辦理「夜宿圖書館–來去圖書館住一晚」活動，大受好評，即將在今年春天迎來第二屆，再次攜手馬光國小附設幼兒園，將於4月11日至12日舉辦一場結合閱讀、遊戲與生活教育的夜宿體驗。

土庫鎮立圖書館馬光分館說明，回顧去年的活動，6名幼兒園孩童首次在沒有家長陪同下，穿著睡衣、帶著枕頭住進圖書館。當晚他們參加「手電筒尋寶」、「光影故事時間」、「枕頭遊戲」等設計豐富的體驗課程，不僅玩得盡興，也在無形中學會了自理、合作與勇氣。活動結束後都獲頒象徵勇氣與成長的「夜宿證書」。

土庫鎮長陳特凱表示，這項活動是圖書館推動閱讀生活化的重要嘗試，不僅點燃孩子們對閱讀的熱情，也讓家長們看到孩子的成長與轉變。為了讓這項創新閱讀行動延續，今年將持續優化活動內容，期望打造更豐富、更溫暖的圖書館記憶。

馬光國小校長胡光漢也指出，閱讀要從小紮根，圖書館是孩子重要的學習場域。透過夜宿圖書館的安排，讓孩子從「愛來圖書館」到「把圖書館當成生活的一部分」，是一份非常有意義的教育實踐。圖書館表示，今年的活動將稍稍擴大，但依然維持小而精的報名人數，並持續與馬光附幼合作，共同設計新一輪體驗內容，讓孩子們在書香與光影中，再次開啟一場夢幻的夜間閱讀冒險。

▲幼兒園孩童首次在沒有家長陪同下，穿著睡衣、帶著枕頭住進圖書館。當晚他們參加「手電筒尋寶」、「光影故事時間」、「枕頭遊戲」等設計豐富的體驗課程。（圖／記者游瓊華翻攝）