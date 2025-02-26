香港旅博會花蓮形象館人氣夯！伴手禮秒殺　加碼外團住宿優惠

▲▼「花蓮形象館」透過業者熱情解說搭配阿勒菲斯舞蹈表演及互動活動，吸引香港民眾駐足參觀及選購。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為期四天的2025香港旅遊博覽會於23日在灣仔會展中心圓滿落幕，「花蓮形象館」盛大展出，業者熱情解說搭配阿勒菲斯舞蹈表演及互動活動，吸引大批香港民眾駐足參觀及選購。根據大會的入場數據，旅博會約吸引超過25萬名參觀者前往，讓更多民眾知道「香花直航」資訊，持續提升花蓮能見度及觀光熱度。





花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府非常高興能與在地和香港業者攜手合作，共同推廣花蓮的觀光產業。透過這次香港旅遊博覽會，不僅成功吸引了眾多國際旅客的目光，更建立了許多重要的合作夥伴關係，為花蓮觀光發展奠定了堅實的基礎。花蓮縣政府將持續加強國際宣傳，推廣花蓮的觀光資源，讓花蓮走向世界，世界走進花蓮。





展覽中，縣府與香港快運合作推廣，以「直飛花蓮」作為宣傳主軸，再透過業者及舞台的機票折扣碼贈送活動賣力宣傳，促進民眾下訂機票或旅行團至花蓮旅遊。

另外縣府精心策劃四季主題展區、SUP及高爾夫打卡牆，更以原住民族傳統歌舞表演，讓國際旅客親身體驗花蓮極富熱情的文化。此外也邀請知名旅遊作家盧峰分享花蓮的旅遊經驗，現場民眾駐足聆聽，對花蓮獨特的美景、文化及溫泉等相當感興趣。縣府也特別爭取大會舞台時間，簡報介紹花蓮特色旅遊，花蓮業者也逐一向民眾介紹所提供的服務內容。





花蓮伴手禮業者帶去香港的商品銷售一空，香港旅行社也接到不少訂單及後續詢問。參展業者表示，非常高興能與同業齊聚香港，推廣花蓮的觀光產業。透過這次香港旅遊博覽會，確實吸引了不少港澳旅客的目光，也建立了許多重要的溝通渠道，同時，此次博覽會也為所有的業者提供了很重要的市場趨勢，為未來觀光發展奠定了堅實的基礎。



為了進一步吸引國際旅客，花蓮縣政府推出「國外團體旅遊補助」，凡外籍團體旅客來台旅遊且人數達12人以上，並前往任一項指定旅遊項目（環保旅宿、環保餐廳及環境教育場所），可享每人三天兩夜新台幣2,000元的住宿補助，若增加住宿天數，每人每晚再補助1,000元，最高可達4,000元。此計畫將提高花蓮旅遊的吸引力，也促進花蓮在地觀光產業發展，讓更多海外旅客能夠輕鬆遊覽花蓮，深度體驗這座山海交織的美麗城市。