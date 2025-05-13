花蓮館瘋全場！4天高雄旅博展吸引29萬人次　旅遊商品秒殺

▲▼花蓮館人潮擁擠，在4天展期吸引近29萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年的花蓮繁花盛開，花蓮縣政府從5月起與花蓮縣觀光協會合作，整合縣內旅宿、伴手禮、賞鯨等各觀光相關協會與業者，以「繁花盛開」為主題參加「2025高雄市旅行公會國際旅展覽會。4天展期吸引逾近29萬人次觀展，多項旅遊商品吸引民眾搶購，整體業績衝新高。

花蓮館在包括理想大地渡假飯店、星晟棧渡假飯店、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨等業者積極促銷下，整體業績衝新高；館內佈展意象以花蓮縣內的熱門景點，呈現花蓮的山水依然美麗，獲得高雄市副秘書長王宏榮、交通部觀光署副署長黃勢芳、高雄市政府觀光局長高閔琳及高雄市旅行同業公會理事長蔡宗佑等貴賓蒞館力挺支持，不但為花蓮旅遊產業重振信心，更期待南部民眾造訪美麗的花蓮！

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縣府表示，接下來「TTE台北國際觀光博覽會」將從5月23日起至5月26日在台北市信義區世貿一館登場，花蓮館將結合更多縣內旅宿行及伴手禮業者參展販售，包括星晟棧渡假飯店、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨、美妙養蜂場、立川漁場休閒農場、藍山會館民宿、新味醬油、麗軒國際飯店等業者都將在花蓮館內設攤行銷優質旅宿行產品。

▲▼館場推出的旅遊商品吸引民眾搶購，整體業績衝新高。

歡迎全國民眾趁著業者祭出優惠方案下單預購暑期及秋冬季到花蓮行程，更可參加縣府所舉辦的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」（5 ／17~8月底）、「2025花蓮 FUN 暑假（7 ／12~8 ／10）」、最具指標性的音樂節「2025花蓮夏戀嘉年華」、唯美浪漫的「星光音樂會（8 ／2、8 ／23）」，以及享譽國際、太平洋左岸最盛大最具指標性的原住民族文化特色活動「2025年花蓮縣南島聯合豐年節（7 ／18~7 ／20）」等活動。歡迎趁旅展來花蓮館參觀挑選遊程，找到專屬自己的「花蓮療癒之旅」。

花蓮縣政府觀光處誠摯歡迎國內外遊客來花蓮旅行，不但天天有台北直飛花蓮的直達班機，還有每周二、四、六、日都有的香港直飛花蓮航班，讓國內外世界旅人來花蓮更方便，能更深度體驗這片土地的人文、美食與自然風光，期待大家再度造訪美麗的花蓮。