　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮館瘋全場！4天高雄旅博展吸引29萬人次　旅遊商品秒殺

▲▼花蓮館人潮擁擠，在4天展期吸引近29萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮館人潮擁擠，在4天展期吸引近29萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025年的花蓮繁花盛開，花蓮縣政府從5月起與花蓮縣觀光協會合作，整合縣內旅宿、伴手禮、賞鯨等各觀光相關協會與業者，以「繁花盛開」為主題參加「2025高雄市旅行公會國際旅展覽會。4天展期吸引逾近29萬人次觀展，多項旅遊商品吸引民眾搶購，整體業績衝新高。

花蓮館在包括理想大地渡假飯店、星晟棧渡假飯店、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨等業者積極促銷下，整體業績衝新高；館內佈展意象以花蓮縣內的熱門景點，呈現花蓮的山水依然美麗，獲得高雄市副秘書長王宏榮、交通部觀光署副署長黃勢芳、高雄市政府觀光局長高閔琳及高雄市旅行同業公會理事長蔡宗佑等貴賓蒞館力挺支持，不但為花蓮旅遊產業重振信心，更期待南部民眾造訪美麗的花蓮！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮館人潮擁擠，在4天展期吸引近29萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣府表示，接下來「TTE台北國際觀光博覽會」將從5月23日起至5月26日在台北市信義區世貿一館登場，花蓮館將結合更多縣內旅宿行及伴手禮業者參展販售，包括星晟棧渡假飯店、安通溫泉飯店、怡園渡假村、七星潭水上明月海景渡假旅店、鯨世界賞鯨、美妙養蜂場、立川漁場休閒農場、藍山會館民宿、新味醬油、麗軒國際飯店等業者都將在花蓮館內設攤行銷優質旅宿行產品。

▲▼花蓮館人潮擁擠，在4天展期吸引近29萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼館場推出的旅遊商品吸引民眾搶購，整體業績衝新高。

歡迎全國民眾趁著業者祭出優惠方案下單預購暑期及秋冬季到花蓮行程，更可參加縣府所舉辦的「2025曼波新城太平洋國際疊石藝術季」（5 ／17~8月底）、「2025花蓮 FUN 暑假（7 ／12~8 ／10）」、最具指標性的音樂節「2025花蓮夏戀嘉年華」、唯美浪漫的「星光音樂會（8 ／2、8 ／23）」，以及享譽國際、太平洋左岸最盛大最具指標性的原住民族文化特色活動「2025年花蓮縣南島聯合豐年節（7 ／18~7 ／20）」等活動。歡迎趁旅展來花蓮館參觀挑選遊程，找到專屬自己的「花蓮療癒之旅」。

▲▼花蓮館人潮擁擠，在4天展期吸引近29萬人次。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府觀光處誠摯歡迎國內外遊客來花蓮旅行，不但天天有台北直飛花蓮的直達班機，還有每周二、四、六、日都有的香港直飛花蓮航班，讓國內外世界旅人來花蓮更方便，能更深度體驗這片土地的人文、美食與自然風光，期待大家再度造訪美麗的花蓮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀
想硬上「泥醉女」發現是男的！　逼口交丟下500元
NONO涉性侵判囚2年6月　老婆朱海君神隱到底拒回應
國定假日多5天會怎樣？黃崇仁：多放3、4天死不了人
川普突然提「統一」　我外交部：美中談判未觸及台灣
快訊／王文洋不忍了！　發出3聲明
擊落馬航MH17釀298死　ICAO裁定：俄羅斯需負責
獨／大馬路上驚見鱷魚！　民眾嚇壞
秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6年前嗆學生！四叉貓起底金門師發文「父母不會教，只會交」

一堆人中！研究曝「1習慣」超傷大腦：害憂鬱、記憶力下降

國定假日多5天會怎樣？黃崇仁：多放3、4天死不了人

秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

花蓮館瘋全場！4天高雄旅博展吸引29萬人次　旅遊商品秒殺

大地震前兆？果園上萬隻「馬陸」大爆發畫面曝　專家：是好事

20年前背部全裸拍「寧裸不核」　李宓：讓人生有意義

最想先吃哪一道菜？超準心測找出你的隱藏才能

今高溫飆33度　下波鋒面周五接近「午後雷雨增」

交往2月！女友突喊「懷孕」卻拒陪診還催婚　他壓力爆表：怪怪的

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

6年前嗆學生！四叉貓起底金門師發文「父母不會教，只會交」

一堆人中！研究曝「1習慣」超傷大腦：害憂鬱、記憶力下降

國定假日多5天會怎樣？黃崇仁：多放3、4天死不了人

秀王文洋名片！女主播曝當年被搭訕「下機一路聊到行李轉盤」

花蓮館瘋全場！4天高雄旅博展吸引29萬人次　旅遊商品秒殺

大地震前兆？果園上萬隻「馬陸」大爆發畫面曝　專家：是好事

20年前背部全裸拍「寧裸不核」　李宓：讓人生有意義

最想先吃哪一道菜？超準心測找出你的隱藏才能

今高溫飆33度　下波鋒面周五接近「午後雷雨增」

交往2月！女友突喊「懷孕」卻拒陪診還催婚　他壓力爆表：怪怪的

慶祝行情降溫！　上證指數開高走低　港股跌1.67％

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

絕美「回族新娘」驚艷全網！攝影師認證：家族出美女

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

突站起來頭暈小心「姿勢性高血壓」　醫：死亡風險高87%

12強淘汰韓國的林昱珉　韓媒看好未來大聯盟對決李政厚、金慧成

COMPUTEX 2025「ESG GO！」系列活動　共創永續未來

聽過CKM症候群嗎？　心臟、腎臟、代謝其實息息相關

40℃高溫要來了！中國北部將迎「熱浪」…居民嘆：感覺熱早了

NONO涉性侵「一審遭判囚2年6月」　老婆朱海君神隱到底拒回應

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

生活熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

板中將迎新校長！學生掛布條：獨裁就滾

白沙屯媽祖急轉彎避「大罷免大成宮」女子　拱天宮回應了

把握好天氣！　雨區擴大時間曝

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

信徒進香「後紙板10字」　寫出眾人心聲

即／黃仁勳回來了？私人飛機19：45分降落松機

恐飆37℃！　一天比一天熱

水星進金牛！　4生肖要發了

男醫性侵女病患　女醫：醫學會不管品格的嗎

板中新校長遭學生嗆「獨裁就滾」　本人回應：我非女暴君

更多熱門

相關新聞

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」超級大風

影／北京今晚起迎戰10年「罕見」超級大風

大陸中央氣象台今（11）日晚間18時繼續發佈大風橙色預警，北京即將迎來十年強風特報，預測北京西部最大陣風有13級，幾乎可以把人吹跑。大陸官方也從昨10日至今日宣導盡量不要外出，北京市民從今天開始大量搶購民生物資，網路超市中午之後提早下線，《東森新媒體ETtoday》記者稍早前往北京知名超市，發現生鮮蔬果、海鮮、麵包、泡麵幾乎全空，智能外送輸送帶也沒停，原本賣馬鈴薯的櫃子還擺滿洋芋餅乾，前來搶購消費者看到，覺得商家也太幽默了。

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」

怕爆！美國果粉「瘋搶iPhone」

民眾排隊搶買「極簡跑鞋」

民眾排隊搶買「極簡跑鞋」

阿公阿嬤也出動！1潮鞋今開賣「排爆畫面」曝

阿公阿嬤也出動！1潮鞋今開賣「排爆畫面」曝

花蓮南區贈苗植樹　1800株樹苗秒殺

花蓮南區贈苗植樹　1800株樹苗秒殺

關鍵字：

花蓮館風靡高雄旅博展旅遊商品搶購秒殺

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻

性侵女病患　台大住院醫仍在看診？婦產科：已請辭

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面