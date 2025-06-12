雲林飛車追逐釀6傷！1人小腿以下慘截肢　5惡煞遭起訴求刑7年

記者游瓊華／雲林報導

雲林虎尾鎮林森路於去年9月14日發生一起重大街頭危險駕駛事件，有二部自小客車飛車追逐，導致多名無辜民眾受傷，造成社會譁然。該案經深入偵查後，業已偵查終結，雲林地檢署今年5月底依刑法第185條第2項後段妨害公眾往來安全致重傷罪、第284條後段之過失致重傷害等罪嫌，將5名被告提起公訴。

▲雲林2車飛車追逐，釀6人輕重傷，其中1人慘截肢。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林地檢署說明，經查，林男（25歲）、張男（24歲）、曾男（21歲）於2024年9月14日下午5時許，受友人「阿姐」委託，前往林森路二段某檳榔攤，與廖男（30歲）商談債務問題。協商破裂後，廖男即由陳男（31歲）駕駛自小客車載其離去，林男等三人見狀後，遂駕車尾隨並展開追逐。

5名男子分乘2車，均明知在一般道路上高速競駛、追逐及敲打他車等行為，極可能導致交通事故，並危害行人及店家安全，亦能預見此類行為可能造成死傷後果，卻仍於人車川流不息之林森路上高速追逐。

追逐過程中，張男持球棒伸出車窗敲擊陳男所駕車輛之右後照鏡，廖男見狀後，唆使陳男駕駛以車輛反撞對方車輛，導致兩車瞬間失控，衝撞至一家連鎖藥局，波及多位於忠孝路口等候紅燈之無辜民眾，造成6人輕重傷，其中一名騎士腳踝嚴重損傷，送醫搶救後小腿以下仍慘遭截肢，警方現場查扣球棒2支。

雲林地檢署指出，林男等人僅因私人債務糾紛，即在人車頻繁之市區道路從事追逐及碰撞行為，導致無辜民眾受傷，甚至造成重傷害，行徑惡劣，嚴重危害公共安全，該案檢察官向雲林地方法院具體求刑，請求至少量處7年有期徒刑，藉以矯正渠等偏差行為並遏止類似案件發生。

雲林地檢署強調，近期類似危險駕駛與街頭暴力事件屢見不鮮，為維護用路人安全與社會秩序，對於此類危害公眾安全之行為，必將嚴格依法究辦，決不寬貸。