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2025公用頻道影片徵件活動開跑　張麗善邀高手記錄雲林之美

▲雲林縣2025公用頻道影片徵件活動起跑，採「先審後拍」評審制度，縣府邀請民眾踴躍參加。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣2025公用頻道影片徵件活動起跑，採「先審後拍」評審制度，縣府邀請民眾踴躍參加。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣2025公用頻道影片徵件活動起跑。縣長張麗善邀請全國攝影好手、愛好者用5-10分鐘捕捉雲林百種風華，透過鏡頭記錄雲林美好人事物景，用畫面讓台灣看見，讓國際看見雲林風華，爭取15萬元冠軍獎金。

雲林縣公用頻道影片徵件採「先審後拍」評審制度。即日起開始接受影片拍攝徵件企劃，7月14日17時截止報名。預計徵選出7組企劃書，5組正取、2組備取，各組聘請1位專業講師或導演指導協助完成5-10分鐘影片，最後進入決審決定得獎名次。

 縣長張麗善表示，縣府公用頻道影片徵件已進入第9年，除了角逐35萬元總獎金外，還能參加專業講師或導演指導拍片的工作坊，提升專業能力與技巧，作品也能在公共頻道播出。張麗善指出，公用頻道影片徵件活動已然成為培育影視人才的重要平台，許多得獎團隊於賽後仍繼續投遞國內外獎項。

王俊仁導演的《Feelin' Yunlin-A Wide-eyed Wander in Taiwan》榮獲2021「葡萄牙國際觀光電影節」（ART & TUR -International Tourism Film Festival）」最佳獨立影片獎項（Best Independent Film）等多項國際大獎；另獲113年雲林公用頻道影片徵件亞軍的李冠賢導演作品《稻夢夜遊》在今年5月入圍BLIA國際佛光會世界總會2025「三好國際微電影影展」。
 
張麗善強調，雲林縣有豐富山、海、平原自然景觀，深厚文化底蘊宗教信仰與民俗風情，各具特色的傳統產業、創新科技文化，還有精彩的美食小吃，都是最棒的創作題材。歡迎全國攝影好手參加徵件，紀錄雲林傳統與現代的美好，也透過鏡頭畫面，讓全世界都能看見雲林的美好。
 
公用頻道評審委員評審長游婷敬表示，參加徵件的作品，必須是針對雲林的在地人事物，並加入創意特色，另外作品企劃案可執行度，也是評選的項目之一。相信今年會有非常棒作品，請大家拭目以待。

縣府新聞處長陳其育說明，此活動將選出冠軍1名獎金15萬元、亞軍1名獎金8萬元、季軍1名獎金6萬元、佳作2名獎金3萬元，除了35萬元的比賽總獎金外，另外更提供入圍作品宣傳CF人氣獎。陳其育強調，5組入圍者作品不僅能在頒獎典禮上首次播映，之後更會在雲林縣有線電視公用頻道、雲林縣政府Youtube頻道及官方臉書專頁等平臺公開供民眾觀賞，歡迎有志者趕快來報名。

 

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