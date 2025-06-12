飛車追逐無辜遭撞！40歲2寶爸慘變獨腳男　嘆：未曾接到對方關心

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣虎尾鎮林森路113年9月14日發生一起重大車禍，2部自小客因債務糾紛當街展開競逐，車輛因此失控衝撞進路旁一家連鎖藥局，波及數名停等紅燈的無辜民眾，其中40歲的陳姓男子傷勢嚴重，送醫搶救後左膝以下截肢。陳男透露，當時他正要去接2個國小的孩子放學，還沒接到小孩就被撞，至今心裡仍有陰影；當聽聞5名惡煞被起訴、並求刑7年，陳男感嘆，「我覺得我的腳不值得7年吧，我的生活全被打亂了！」

▲陳男遭撞後左腳受到重創，膝蓋以下截肢，目前只能靠著義肢生活。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方調查，林男（25歲）、張男（24歲）、曾男（21歲）當天下午5時許，受友人「阿姐」委託，前往林森路二段某檳榔攤，與廖男（30歲）商談債務問題。協商破裂後，廖男即由陳男（31歲）駕駛自小客車載其離去，林男等三人見狀後，遂駕車尾隨並展開追逐。

5名男子分乘2車，均明知在一般道路上高速競駛、追逐及敲打他車等行為，極可能導致交通事故，並危害行人及店家安全，亦能預見此類行為可能造成死傷後果，卻仍於人車川流不息之林森路上高速追逐。

追逐過程中，張男持球棒伸出車窗敲擊陳男所駕車輛之右後照鏡，廖男見狀後，唆使陳男駕駛以車輛反撞對方車輛，導致兩車瞬間失控，衝撞至一家連鎖藥局，波及多位於忠孝路口等候紅燈之無辜民眾，造成6人輕重傷，其中陳姓騎士腳踝嚴重損傷，送醫搶救後小腿以下仍慘遭截肢，警方現場查扣球棒2支。

雲林地檢署指出，林男等人僅因私人債務糾紛，即在人車頻繁之市區道路從事追逐及碰撞行為，導致無辜民眾受傷，甚至造成重傷害，行徑惡劣，嚴重危害公共安全，該案檢察官將5人依法起訴，並向雲林地方法院具體求刑，請求至少量處7年有期徒刑。

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▲5人因債務糾紛在街頭飛車競逐，波及多名機車騎士。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳男受訪時表示，就算起訴、檢方求刑7年，也要能夠確實判決、服刑，「我覺得我的腳，不值得7年吧，我原本是很正常的人，現在生活全被打亂了，但他們都四肢健全，只要服個刑就沒事了，這並不公平。」

陳男說，當天是騎車準備要到國小接2個就讀小學三年級的雙胞胎兒子放學，還好還沒接到孩子，不然就是父子3人一起被撞。談到截肢後的生活，陳男感嘆，從案發至今未曾接到對方的關心，也完全沒來協商賠償事宜，人根本聯繫不上，「我車禍後一直在療傷階段，我截肢，受傷滿嚴重的，沒辦法處理後續。」

陳男表示，自己花了大概半年的時間，好不容易才稍微適應義肢一些，「但是低潮還是沒有走過去，心裡仍然有陰影，只能盡量去改變自己的生活」，後續也將聽從律師建議，以刑事附帶民事去求償，盼能得到應有的賠償。

▼陳男一家原本和樂融融，未料一場車禍竟害他生活全被打亂。（圖／記者游瓊華翻攝）