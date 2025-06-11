藏彩虹菸、喪屍彈！濱海毒窟被抄了　台南特警攻堅畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市警刑事警察大隊聯合刑事局第六大隊、雲林台西分局，日前在雲林濱海地區破獲一處隱身廢棄倉庫的毒品集散地，查扣彩虹菸、咖啡包、愷他命及喪屍菸彈等多種新興毒品，市價超過166萬元，並查扣贓款75萬餘元，緝獲38歲張姓主嫌共8人，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）

專案小組指出，38歲有毒品刑案紀錄張姓主嫌行事極為狡猾，長期利用濱海偏僻地帶進行毒品藏匿與交易，並以日租套房作為流動據點，手下成員頻繁更換車輛躲避警方追查。警方歷時半年潛伏蒐證，終於掌握關鍵時機執行攻堅，一舉將張男等8人查緝到案，成功阻斷毒品流入市面。

台南市警局指出，近年來販毒集團不斷透過將毒品以新奇型式包裝，並運用網路平台及社群媒體易潛藏及散播訊息之特性，藉以吸引年輕族群施用毒品，為加強打擊並降低新興毒品對於國人的危害，警察局投入大量警力，全力查緝製造場所、掃蕩販毒藥頭及用毒後駕車之犯罪者，對轄內毒品犯罪進行精準打擊，在「第12波安居緝毒專案」中，共計查獲重大毒品案7件、毒品分裝場5場、販毒藥頭49人、用毒後駕車132人，查扣俗稱喪屍煙彈之第二級毒品依托咪酯4819.14公克、依托咪酯菸彈408顆、彩虹菸1萬2627支、大麻214.27克、混合型毒品咖啡包2964包及各式毒品4556.91克。

警方表示，這些毒品市價超過千萬，並可供國內上萬人施用，專案期間查緝成果豐碩，此案並獲選為「第12波安居緝毒專案」重大個案，並獲行政院長肯定。

▲雲林地檢署廉股檢察官曹瑞宏於高檢署破案說明，並獲行政院長肯定及勉勵。

刑事警察大隊長李宏倫表示，新興毒品多以香精混合製成，外觀類似彩虹菸、電子菸，極易吸引青少年嘗試，對身心危害極深。警方將持續刨根溯源，針對毒品製造、運輸、販售各環節強化打擊力道，守護台南無毒家園。