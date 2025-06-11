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藏彩虹菸、喪屍彈！濱海毒窟被抄了　台南特警攻堅畫面曝

記者林東良／台南報導

台南市警刑事警察大隊聯合刑事局第六大隊、雲林台西分局，日前在雲林濱海地區破獲一處隱身廢棄倉庫的毒品集散地，查扣彩虹菸、咖啡包、愷他命及喪屍菸彈等多種新興毒品，市價超過166萬元，並查扣贓款75萬餘元，緝獲38歲張姓主嫌共8人，全案依毒品危害防制條例罪嫌送辦。

雲林地檢署廉股檢察官曹瑞宏於高檢署破案說明，並獲行政院長肯定及勉勵

▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）

雲林地檢署廉股檢察官曹瑞宏於高檢署破案說明，並獲行政院長肯定及勉勵雲林地檢署廉股檢察官曹瑞宏於高檢署破案說明，並獲行政院長肯定及勉勵

專案小組指出，38歲有毒品刑案紀錄張姓主嫌行事極為狡猾，長期利用濱海偏僻地帶進行毒品藏匿與交易，並以日租套房作為流動據點，手下成員頻繁更換車輛躲避警方追查。警方歷時半年潛伏蒐證，終於掌握關鍵時機執行攻堅，一舉將張男等8人查緝到案，成功阻斷毒品流入市面。

▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）

台南市警局指出，近年來販毒集團不斷透過將毒品以新奇型式包裝，並運用網路平台及社群媒體易潛藏及散播訊息之特性，藉以吸引年輕族群施用毒品，為加強打擊並降低新興毒品對於國人的危害，警察局投入大量警力，全力查緝製造場所、掃蕩販毒藥頭及用毒後駕車之犯罪者，對轄內毒品犯罪進行精準打擊，在「第12波安居緝毒專案」中，共計查獲重大毒品案7件、毒品分裝場5場、販毒藥頭49人、用毒後駕車132人，查扣俗稱喪屍煙彈之第二級毒品依托咪酯4819.14公克、依托咪酯菸彈408顆、彩虹菸1萬2627支、大麻214.27克、混合型毒品咖啡包2964包及各式毒品4556.91克。

警方表示，這些毒品市價超過千萬，並可供國內上萬人施用，專案期間查緝成果豐碩，此案並獲選為「第12波安居緝毒專案」重大個案，並獲行政院長肯定。

▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）

▲雲林地檢署廉股檢察官曹瑞宏於高檢署破案說明，並獲行政院長肯定及勉勵。

刑事警察大隊長李宏倫表示，新興毒品多以香精混合製成，外觀類似彩虹菸、電子菸，極易吸引青少年嘗試，對身心危害極深。警方將持續刨根溯源，針對毒品製造、運輸、販售各環節強化打擊力道，守護台南無毒家園。

▲台南刑大聯手查緝毒品集團，在雲林濱海地區查獲大量彩虹菸、愷他命等毒品，總市價達166萬元，逮捕張姓主嫌共8人。（記者林東良翻攝，下同）

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