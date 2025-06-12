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感謝警察奉獻！虎尾鎮公所贈禮券　傳遞感謝與肯定

▲虎尾鎮長林嘉弘昨日代表鎮公所致贈總計250份、每份價值600元的警察節禮券予虎尾警分局，表達誠摯的敬意與祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲虎尾鎮長林嘉弘昨日代表鎮公所致贈總計250份、每份價值600元的警察節禮券予虎尾警分局，表達誠摯的敬意與祝福。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為感謝警察人員長年來在維護地方治安與公共安全上的辛勞與奉獻，虎尾鎮長林嘉弘昨（11）日代表鎮公所致贈總計250份、每份價值600元的警察節禮券，表達對全體警察同仁最誠摯的敬意與祝福。簡單隆重的致贈儀式中，雙方互動溫馨，也展現出地方政府與警政單位間的緊密連結。

鎮長林嘉弘表示，警察日夜奔波，全年無休，無論是治安維護、交通指揮，或是災害協助與突發事件處理，總是站在第一線，是地方安定的關鍵力量。此次鎮公所特別編列預算，準備250份、總值15萬元的禮券，分送給虎尾分局每一位同仁，企盼透過實際行動表達對他們的感謝之情。

在受贈儀式中，虎尾警察分局長方子欽代表全體同仁感謝鎮公所的關懷與支持。他指出，警察工作壓力大、責任重，能夠獲得地方首長與鄉親的認同，是全體同仁最大的鼓勵。過去一年，分局在防制詐騙、打擊毒品、交通安全與社區警政推動方面皆有所斬獲，這些成果除了歸功於同仁的努力，也有賴地方民眾與政府部門的攜手合作。

鎮長林嘉弘強調，警民合作是社會安全的根本，地方政府未來將持續投入更多資源關注基層員警的工作與福祉，促進良好的勤務環境與工作條件。同時也呼籲鎮民共同支持警方工作，從社區做起，共創安居樂業的生活環境。此次致贈不僅是對員警的感謝，更是凝聚社會向心力、共築安全家園的象徵。

 

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