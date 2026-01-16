快訊／險撞清潔工！歌手王夢麟酒測爆表0.73　今遭起訴

記者黃宥寧／台北報導

71歲資深民歌歌手王夢麟去年12月29日清晨在北市內湖區康樂街酒後駕車，酒測值高達每公升0.73毫克，嚴重超標，行車過程中險些撞上正在值勤的清潔隊員，所幸對方及時閃避未釀成傷亡。士林地檢署今（16）日偵結，依《刑法》公共危險罪將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

警方調查，案發當天清晨，王夢麟駕車行經內湖康樂街時行車不穩，現場狀況驚險，警方獲報到場後實施酒測，數值明顯超過法定標準，當場依法處理並移送偵辦。檢方認定，王夢麟明知酒後不得駕車，仍貿然上路，行為已對公共安全造成高度危險。

▲藝人王夢麟酒駕撞到燈桿和清潔隊推車遭警方逮捕移送 。（圖／記者張君豪翻攝）

此案曝光後引發社會譁然，不少網友痛批酒駕行為零容忍，認為公眾人物更應以身作則。更引發關注的是，王夢麟的女兒第一時間在社群平台公開表態，態度強硬，直言「完全無法原諒」，更強調「酒駕就是酒駕，沒有任何理由可以被同情」。

她在貼文中表示，父親的行為讓她與家人同樣震驚與痛心，也讓社會大眾與粉絲失望，「他沒資格被原諒，也不需要任何人替他找藉口」。她並向當時受到驚嚇的清潔人員公開道歉，坦言對此事感到深深自責。

▲藝人王夢麟酒駕險撞清潔工，酒測值0.73遭起訴聲請簡易判決。（圖／記者黃克翔攝）

面對部分網友留言緩頰「誰人無過」，王夢麟女兒再度回應，語氣毫不留情：「不用同情他，他沒資格。」她強調，即便父親是資深歌手，也不該享有任何特殊待遇，應依法承擔全部法律責任。