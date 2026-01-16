台中女監播映《陽光女子合唱團》　女受刑人淚崩：努力當好媽媽

▲台中女監昨日邀請《陽光女子合唱團》進行公益播放。（圖／台中女監提供）



記者許權毅／台中報導

國片《陽光女子合唱團》好評不斷，大批影迷直呼哭掉一包衛生紙。台中女監昨日邀請導演林孝謙等人進行公益播放，1000名女受刑人看到與自身有關題材的電影，流下眼淚。其中一名女囚就是攜子入監，說自己雖然犯錯，還是努力當個好媽媽。

台中女監說，監方特別於15日舉辦《陽光女子合唱團》公益電影放映活動，邀請導演林孝謙、編劇呂安弦及演員何曼希親臨現場，與約1000名收容人展開一場關於愛與重生的心靈對話。

典獄長林順斌感性表示，雖然收容人在法律限制下行動受限，但透過電影與音樂的藝術感染力，希望能幫助大家在侷限的空間裡，依然能感受到心靈的自由與美好。

中女監表示，長達135分鐘的電影《陽光女子合唱團》深深觸動在場每一位觀眾。其中一位帶著年幼孩子在獄中生活的母親，含著淚水感性表示：「在監獄裡帶著孩子生活，心裡其實很不好受，總覺得很對不起孩子，但今天看到電影裡的人即使遇到困難也沒放棄，讓我明白，雖然我犯了錯，但我還是可以努力做一個好媽媽。」

▲攜子入監的女受刑人看了感同身受，發表心得時淚崩。（圖／台中女監提供）



女受刑人提到，「孩子就是我的小陽光，會珍惜每一天陪伴他的機會，並努力讓自己變得更好，做一個讓孩子驕傲的媽媽。」真誠表白讓現場許多人動容，也展現了母親即使身處困境，對孩子的愛與對未來的期待，依然是支持收容人改過自新的最大動力。

活動尾聲，現場全場千人齊聲合唱電影主題曲〈再見的時候〉，讓冰冷的監獄出現一絲前進的希望。台中女監表示，盼望種下了一顆名為「希望」的種子，透過藝術的感召，讓收容人擁有更健康的身心，帶著溫暖的力量準備好迎接未來與家人重聚的新生活。

▲昨日活動有千名女受刑人觀影。（圖／台中女監提供）