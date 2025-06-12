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黃仁勳宣布歐洲算力「2年提升10倍」　擴大AI布局

▲▼輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在法國巴黎科技盛會「VivaTech」。（圖／路透）

▲黃仁勳前往法國巴黎，出席科技盛會「VivaTech」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）11日表示，該公司將在歐洲廣泛推動基礎設施，與當地企業建立夥伴關係，協助打造歐洲AI生態系統，「在短短2年內，我們會把歐洲AI計算能力提升10倍。」

法新社報導，黃仁勳在法國巴黎科技盛會「VivaTech」宣布上述消息。他還透露，輝達將與法國新創公司「Mistral AI」合作，打造由1.8萬顆輝達最新Blackwell高階晶片趨動的雲端平台。

「Mistral AI」執行長門施（Arthur Mensch）則表示，在歐洲部署價值數十億歐元的硬體，將提供企業「他們所需要的戰略自主性」，這項計畫將會「強化歐洲的技術領導能力」。

在發展超大規模資料中心「AI工廠」等方面，輝達也將強化與法國電子零件製造商「施奈德電機公司」（Schneider Electric）等夥伴的關係。在數位孿生（Digital Twins）技術及工業流程自動化方面，計畫與德國西門子公司（Siemens）加強合作。

除此之外，輝達也正在跟法國巴黎銀行（BNP）、法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）等大企業合作，協助這些公司開發自身AI模型。

輝達成為全球AI晶片龍頭，尤其是原本專為高級遊戲開發的繪圖處理器（GPU），且其晶片被證明特別適合生成式AI，為軟體、機器人、自動駕駛汽車提供動力。

如今，輝達計畫向歐洲各地資料中心提供晶片，包括英國、德國、瑞典、芬蘭、西班牙與義大利。黃仁勳也表示，各國政府領袖「都很希望擁有AI工廠，也希望AI成為基礎設施的一部分。」

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