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快訊／「冒名黃仁勳」投資詐騙　女星老公20萬交保、限制出境

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

警方調查輝達執行長黃仁勳遭詐騙集團冒用名字，成立假投資群組在網路社群投放廣告詐騙民眾，發現幕後公司負責人竟是女星劉香君的丈夫、電視台前製作人李能謙。北檢11日複訊李能謙等6名涉案人後，裁定李能謙20萬元交保，並限制住居及出境出海，另一名曹姓共犯5萬元交保並限制出境出海。

▲李能謙涉嫌協助冒名黃仁勳投資詐騙，遭移送台北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

▲李能謙涉嫌協助冒名黃仁勳投資詐騙，遭移送台北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

警方近日陸續收到全台近百位民眾報案，指稱遭到詐騙集團投資詐騙，粗估損失金額約1300多萬。新北市刑大調查後，發現台北市一間科技行銷公司涉嫌配合詐團以「創立帳號」、「養號」等方式，製作假冒名人廣告投放在臉書等社群平台，替其增加粉絲數製造可信度假象。

警方10日逮捕公司負責人李能謙、員工26歲林男、47歲陸男、36歲曹女、42歲徐男以及陳男，並查扣電腦主機、帳冊等相關物證。李能謙表示，公司創立帳號太多，不太記得涉詐帳號是否為公司所有，而有關冒名黃仁勳所有假投資群，全部一概予以否認涉案、參與，

其餘員工則供稱，僅接受李指示推廣特定粉絲頁，對於與詐團配合則都不知情。

警方偵訊後，依詐欺等罪將李能謙等6人移送台北地檢署偵辦。北檢11日晚間複訊後，裁定李能謙20萬元交保，並限制住居及出境出海，另一名曹姓女員工5萬元交保並限制出境出海。
 

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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