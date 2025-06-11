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ChatGPT詭異「錯頻」！她困惑追問　一看回覆更震驚

▲▼ChatGPT詭異「錯頻」！她困惑追問　一看回覆更震驚。（圖／翻攝TikTok）

▲莉茲被ChatGPT的詭異回覆嚇壞了。（圖／翻攝TikTok）

記者吳美依／綜合報導

外國女子莉茲（Liz）使用ChatGPT，卻突然收到一則不相干的回覆，她在困惑之下忍不住詢問原因，AI竟直接坦承「搞錯不同使用者的資料」，讓她感到震驚又害怕。目前OpenAI尚未回應此事。

莉茲在TikTok發布影片表示，她使用ChatGPT的語音模式，透過直接口述列出一份購物清單，雖然結束後忘記關掉語音模式，但接下來很長一段時間都沒有說話。

過了一陣子，ChatGPT卻突然回覆一則毫不相干的訊息，「哈囉，琳賽和羅伯特，你們似乎在替一場演講或研討會做開場。內容方面有什麼特別需要協助的嗎？也許幫助你組織講稿或投影片？請告訴我，我可以如何提供協助。」

莉茲完全不知道，手機究竟錄下什麼聲音，才會讓ChatGPT給出這些回應，還特地檢查了語音模式的轉錄逐字稿，確認自己沒弄錯。沒想到，逐字稿不只記錄上述詭異訊息，還冒出一則自己根本沒說過的回覆。

@wishmeluckliz Has this ever happened to anybody else?? #chatgpt #ai #crossedwires ♬ original sound - wishmeluckliz

由於實在太困惑，莉茲使用語音模式詢問，「我只是隨便坐在這裡，規畫要買什麼生活用品，你卻詢問琳賽和羅伯特的研討會是否需要協助。我不是琳賽和羅伯特。現在我是不是跟另一個人的帳戶搞混了？」

ChatGPT回應，「我似乎錯誤混淆了不同對話或帳戶的上下文。你不是琳賽和羅伯特，這則訊息應該是要傳給別人的。謝謝你指出這一點，我很抱歉造成困惑。」

莉茲對於ChatGPT直接承認洩漏他人隱私資訊感到震驚，希望自己只是反應過度，也希望廣大鄉民可以提供合理解釋。

部分網友跟她一樣擔心個資外洩，也有人坦言碰過類似情況，「當我使用語音模式，但什麼也沒說時，它為什麼一直轉錄逐字稿『感謝收看』？」

但一名AI專家與程式設計師解釋，ChatGPT可能是產生幻覺了，「當你打開語音模式卻沒有說話時，該模式會試圖從音頻提取語言，而在沒人說話的情況下，就會產生幻覺。」至於ChatGPT之所以同意莉茲提出的「錯頻」說法，是因為AI機器人正在試圖「回答妳的問題」。

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