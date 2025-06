ChatGPT詭異「錯頻」！她困惑追問　一看回覆更震驚

人工智慧正快速重塑全球軟體開發流程,其中新創公司Cursor以驚人速度成為焦點。短短一年內,其年營收就突破3億美元,並吸引全球數百萬開發者使用,成為AI輔助程式編寫領域的領頭羊。 在一支YouTube的訪談影片〈How Cursor is building the future of AI coding with Claude〉中,Cursor團隊與Anthropic成員深入分享了他們對AI編碼工具未來的觀察、產品演進歷程,以及對於軟體工程職涯的未來想像。