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社會 社會焦點 保障人權

冒名黃仁勳創假投資群組　女星老公否認涉案：公司創立帳號太多

記者陸運陞／新北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳遭詐騙集團冒用，以其名義成立假投資分享群組，在各大社群投放廣告吸引不知情民眾。新北市刑大獲報，循線追查網頁幕後操盤手，發現為一家科技行銷公司，其負責人竟是女星劉香君的丈夫、電視台前製作人李能謙，警方昨天（10日）將相關6人帶回偵辦，初步皆否認涉案。

▲李能謙涉嫌協助冒名黃仁勳投資詐騙，遭移送台北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

▲李能謙涉嫌協助冒名黃仁勳投資詐騙，遭移送台北地檢署偵辦。（圖／記者陸運陞攝）

警方接獲全台近百名被害民眾報案，粗估損失金額約1300多萬。新北市刑大隨即分析假廣告粉絲專頁，透過行為模式及數位軌跡，循線追查位於台北市的科技行銷公司，涉嫌配合詐團以「創立帳號」、「養號」等方式，製作假冒名人廣告投放在臉書等社群平台，替其增加粉絲數製造可信度假象。

昨天警方逮捕公司負責人李能謙，以及其員工26歲林男、47歲陸男、36歲曹女、42歲徐男以及陳男，並查扣電腦主機、帳冊等相關物證。李能謙表示，公司創立帳號太多，不太記得涉詐帳號是否為公司所有，而有關冒名黃仁勳所有假投資群，全部一概予以否認涉案、參與，而其餘員工則稱，僅接受李指示推廣特定粉絲頁，對於與詐團配合則都不知情，詢後警方依詐欺等罪，移送台北地檢署偵辦。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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