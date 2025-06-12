民進黨創黨元老洪奇昌赴陸交流　新華社指「取得積極交流成果」

▲民進黨創黨元老洪奇昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／北京報導

當前兩岸氛圍不佳之下，極少有綠營人士赴陸交流。不過，民進黨創黨元老、海基會前董事長洪奇昌仍於6月10日至12日率台灣生技產業界人士至北京參訪交流。這次交流雖未涉及政治議題，但新華社以「取得積極交流成果」形容此行，凸顯北京方面仍有一定的重視。

在新華社今（12）日早上發出的報導中，洪奇昌是以台灣產經建研社理事長身分到北京交流。值得注意的是，該行程並未向台灣媒體公開，不過大陸國台辦新聞局在新華社刊出報導後，主動通知駐北京台媒有此消息。

訪問期間，洪奇昌率領的交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流。

報導指出，該交流團深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。

洪奇昌原是精神科醫師，後積極參與黨外社會運動，並成為民進黨創黨18人工作小組成員，是創黨元老之一。民進黨成立之後，洪奇昌為新潮流系重要人物。

洪奇昌曾連續六屆擔任立法委員，並曾任民進黨中常委。他在2007年7月至2008年5月擔任海基會董事長，其後逐漸淡出政壇。2016年3月，洪奇昌因為對兩岸議題的立場與派系不同調，遭新潮流除名。

在今年520賴清德總統就職周年前夕，洪奇昌接受媒體專訪表示，建議賴總統應展現維護台海和平現況的決心和戰略定力，預防並克制可能的衝突，展現緩和、穩定台海和平的積極負責態度。