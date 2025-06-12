　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

民進黨創黨元老洪奇昌赴陸交流　新華社指「取得積極交流成果」

▲▼前海基會董事長洪奇昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨創黨元老洪奇昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／北京報導

當前兩岸氛圍不佳之下，極少有綠營人士赴陸交流。不過，民進黨創黨元老、海基會前董事長洪奇昌仍於6月10日至12日率台灣生技產業界人士至北京參訪交流。這次交流雖未涉及政治議題，但新華社以「取得積極交流成果」形容此行，凸顯北京方面仍有一定的重視。

在新華社今（12）日早上發出的報導中，洪奇昌是以台灣產經建研社理事長身分到北京交流。值得注意的是，該行程並未向台灣媒體公開，不過大陸國台辦新聞局在新華社刊出報導後，主動通知駐北京台媒有此消息。

訪問期間，洪奇昌率領的交流團一行參訪了北京市高級別自動駕駛示範區、亦莊細胞治療研發中試基地、兩岸科創中心，並與兩岸企業家峰會生技小組座談交流。

報導指出，該交流團深入了解大陸生技產業發展情況及政策法規，探討兩岸生物醫藥等領域前沿發展與合作機遇，「取得積極交流成果」。

洪奇昌原是精神科醫師，後積極參與黨外社會運動，並成為民進黨創黨18人工作小組成員，是創黨元老之一。民進黨成立之後，洪奇昌為新潮流系重要人物。

洪奇昌曾連續六屆擔任立法委員，並曾任民進黨中常委。他在2007年7月至2008年5月擔任海基會董事長，其後逐漸淡出政壇。2016年3月，洪奇昌因為對兩岸議題的立場與派系不同調，遭新潮流除名。

在今年520賴清德總統就職周年前夕，洪奇昌接受媒體專訪表示，建議賴總統應展現維護台海和平現況的決心和戰略定力，預防並克制可能的衝突，展現緩和、穩定台海和平的積極負責態度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罷免國民黨立委何時投票？　李進勇：「這6個週六」都有可能
孫易磊遭下放二軍　火腿投教說明原因
快訊／台積電貼息！跌15元　台股跌逾210點
上海直播被問祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭
全台唯一「300萬黃金槍」曝！　使用人是知名女藝人爸爸
大谷翔平跑壘被踩腳表情痛苦　道奇教頭報告狀況
E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定
竹科「家長社群」超可怕！　她想讓小孩快樂竟被踢出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

民進黨創黨元老洪奇昌赴陸交流　新華社指「取得積極交流成果」

他感染HPV以為沒差　最終「陰莖切除4公分」保命

館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

過年燒紙祭父「墳墓突爆炸」！陸3姊妹遭炸重傷亡　兇手大伯被判死

江西高中生申請帶「媽媽遺照」進考場　事後直奔墓地悼念

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

【微博炸了】館長一句話戳破翻牆秘密　陸網崩潰：別再說了！

【像她的冰箱般塞滿愛】男突然想回外婆家，吃飽也被愛飽了

【館長上海驚見柯P衣】陳之漢見粉絲穿KP衣！大呼感動...沿路狂噴賴清德「丟臉丟到國外」

【太有心了】畢業生送匾額致敬恩師！齊聲道謝超感人

【太巧還是太扯？】饅頭媽前男友茶行也遭貨車猛撞！

民進黨創黨元老洪奇昌赴陸交流　新華社指「取得積極交流成果」

他感染HPV以為沒差　最終「陰莖切除4公分」保命

館長赴中幫徐巧芯買Labubu　義烏山寨貨「一夜消失」！原因曝光

過年燒紙祭父「墳墓突爆炸」！陸3姊妹遭炸重傷亡　兇手大伯被判死

江西高中生申請帶「媽媽遺照」進考場　事後直奔墓地悼念

深化中非合作　習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺　書桌貼標語「沒天分要勤奮」

巴拿馬禁美政府免費通航　陸外交部：支持獨立自主捍衛合法權益

陸雙航母「首次」在西太平洋演練　展現增強遠海防衛作戰能力

人民日報頭版「罕見」刊登任正非專訪　強化重視民企與外資信心

保時捷國道急煞插隊！害後方2賓士擦撞受損畫面曝　警追違規駕駛

獨／高雄婦闖紅燈「撞飛騎士」驚悚瞬間曝　她嚇傻：我看到綠燈

民進黨創黨元老洪奇昌赴陸交流　新華社指「取得積極交流成果」

罷免國民黨立委何時投票？　李進勇：「這6個週六」都有可能

馬斯克害特斯拉變「極右品牌」！法車主提告　車身貼1段話自清

高雄某葬儀社「偷拍亡者當素材」！戲笑喪家「叫火校隊」家屬崩潰

無關孫易磊連投2保送　火腿投教說明下放二軍用意

台積電貼息！跌15元至1045　指數跌逾210點失守22300

三菱「大改款中型跑旅」改吃電不吃油！外觀、內裝大翻新9月發表

人際關係也有「萬能公式」！先做到自我滿足　才有能耐成全他人

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

大陸熱門新聞

過年燒紙祭父「墳墓爆炸」！陸3姊妹被炸死

他感染HPV以為沒差　結果陰莖切除4公分

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

館長赴中代購Labubu　義烏仿品竟一夜消失

國台辦回應「中正路」改名：改路名不如改台獨道路

全球唯一「薄荷色Labubu」450萬拍出 春季拍賣會落槌...買家神隱

上海迪士尼情侶照遭亂入　火爆妹動粗「雪乳走光」

500名美軍在台增至1千？　國台辦：美國不要越線玩火

江西高中生帶「亡母照」進考場　

40歲「百萬網紅車評」驚傳離世！　妻子證實了

深化中非合作 習近平：對53個非洲邦交國實施100％產品零關稅

解決晶片設計人才不足問題 陸發表全球首個CPU晶片全自動設計系統

影／陸雙胞胎出考場「跪謝」爺爺

民進黨柯建銘等人親屬賺紅錢？　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

沈家進口陸貨93噸　沈伯洋：電話網路就能下單

沈家進口陸貨93噸　沈伯洋：電話網路就能下單

民進黨不分區立委沈伯洋近來被披露，其父沈土城以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可大賺人民幣，又被國民黨爆出今年3月11日進口93噸大陸商品。對此，沈伯洋表示，爸爸未去大陸，透過網路或電話就可以下訂單，認為國民黨不懂國際貿易。

藍縣長稱中央給15億補助款願加入民進黨　綠黨部：先支持追加預算

藍縣長稱中央給15億補助款願加入民進黨　綠黨部：先支持追加預算

中官媒緊咬沈伯洋父曾訂中國貨　賴清德幫抱屈：其目的是製造寒蟬效應

中官媒緊咬沈伯洋父曾訂中國貨　賴清德幫抱屈：其目的是製造寒蟬效應

國民黨也爆共諜案　王世堅：如果真友好，滲透他幹嘛？

國民黨也爆共諜案　王世堅：如果真友好，滲透他幹嘛？

綠曝藍營涉共諜者社群瞄準沈伯洋　呼籲藍白勿再擋國安修法

綠曝藍營涉共諜者社群瞄準沈伯洋　呼籲藍白勿再擋國安修法

關鍵字：

洪奇昌兩岸關係國台辦民進黨

讀者迴響

熱門新聞

可能登陸！　熱帶低壓成颱機率曝

熱帶低壓明天起接近　全台劇烈豪大雨「下到發紅」

即／00:01台東近海規模5地震　最大震度4級

快訊／上班快改道！　國1事故封閉出入口匝道

汪小菲妻嫌大S女兒夏令營費用貴　挨轟「捨不得花」她回擊

熱帶低壓可能直撲台！　最新路徑曝

E級女主播被「潛規則」　下海拍AV一片限定

快訊／「熱帶低壓逼近」8級強風來了　4縣市大雨特報

人夫偷吃高中女同學！被抓包認：至少10次

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

北富銀史上最大調整！　全台10分行8月分批暫停營業

台灣老牌「支付平台」爆惡性倒閉　公司深鎖

祖籍哪裡？館長曝「3歲喪父」：我台灣宜蘭人

全台唯一「300萬黃金槍」曝光　使用人是知名女藝人父親

竹科家長社群超可怕！　她想讓小孩快樂反被踢出

更多

最夯影音

更多

【館長被逼表態】上海突被問「你哪國人?」館長反應全被拍！

【校門口辣舞】畢典熱褲妹校門跳鋼管　家長超嗨：幫國中兒慶祝

【周氏蝦捲出事】爆員工把廚餘到回滷鍋　監視器全都錄

【寵妹魔人】暖哥幫妹拿下夜市娃娃+摸頭殺

【800元台灣奶茶】館長隔天直播解釋：我沒有唬爛

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面