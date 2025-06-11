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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沈家今年進口陸貨93噸　沈伯洋重申父沒去中國：電話網路就能下單

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／民進黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨不分區立委沈伯洋近來被披露，其父沈土城以「中國台灣籍」向中國申請進出口許可大賺人民幣，又被國民黨爆出今年3月11日進口93噸大陸商品。對此，沈伯洋表示，爸爸未去大陸，透過網路或電話就可以下訂單，認為國民黨不懂國際貿易。

國民黨11日召開「沈伯洋家族大展『紅』圖，洗白台商」記者會。國政基金會副執行長凌濤表示，沈伯洋稱沈土城2019年開始就沒去過大陸，但資料顯示沈家今年3月11日進口大陸商品93噸，打臉沈的說法。

凌濤質疑，黑熊學院推出的商品是否也是透過沈土城的兆億公司，從大陸進貨。另外，黑熊學院的商品同物件在外面販售260元，但黑熊卻賣2000元，加上沈伯洋過去曾批評淘寶商品是「養套殺」，質問對方也被中共養套殺？

國民黨發言人鄧凱勛表示，沈土城的企業讓大陸賺錢，也是讓大陸有更多資源對抗中華民國，且說是中南美洲台商，其中的厄瓜多正是中國一帶一路最忠實盟友之一。

據《中央社》報導，沈伯洋表示，他們家的公司在厄瓜多，因為他認為赴中有風險，才會請爸爸別再去中國，但對方還是可以透過網路或電話下訂，反問民眾是否需要到中國才能購買中國製的衣服、五金等物品。

沈伯洋說，國民黨不懂國際貿易，還敢一直出來開這種「沒料」的記者會，並質疑此行為是否為中共要求。

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