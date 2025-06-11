藍縣長稱中央給15億補助款願加入民進黨　綠黨部：先支持追加預算

▲連江縣長王忠銘。（資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中央總預算遭立法院刪減636億元，行政院統籌刪減各縣市25%一般性補助款，約佔各縣市總預算1%，引起縣市首長跳腳，卓揆則表示，如果立委能支持行政院636億元的追加預算，問題可以迎刃而解。而國民黨籍連江縣長王忠銘昨在議會備詢時稱，「只要中央給我15億補助款，我就加入民進黨」、「希望中央可以看到這個直播」。對此，民進黨連江黨部今（11日）回應，歡迎每位有志之士加入，王忠銘縣長不如趕緊向陳雪生立委反映，請他支持行政院追加預算。

王忠銘竟昨備詢時稱，「只要中央給我15億補助款，我就加入民進黨」，並且「希望中央可以看到這個直播」。對此，民進黨馬祖黨部主委李哲宇回應，民進黨在馬祖的經營與服務是不分藍綠，只要對地方發展有利，我們很歡迎每一位有志之士加入。我也樂意擔任縣長的入黨推薦人。

李哲宇也說，若王忠銘縣長只把政黨政治當兒戲，在議會上耍嘴皮子，那不過是突顯出，當初陳雪生在國會亂砍預算也是一場兒戲，不僅重傷馬祖的發展，更是毫無道理。

李哲宇強調，行政院長卓榮泰日前已表示，支持中央總預算立委，其所屬的地方會優先協助。王忠銘縣長與其在馬祖演戲，不如趕緊向陳雪生立委反映，請他支持行政院追加預算，才是真正對馬祖好。

