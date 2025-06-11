綠曝藍營涉共諜者社群瞄準沈伯洋　呼籲藍白勿再擋國安修法

▲藍營助理林岳龍。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委幕僚林岳龍涉入共諜案，民進黨今（11日）表示，國民黨持續配合中共統戰起舞，涉入共諜案的林岳龍最新貼文就是攻擊沈伯洋，顯示中共介入痕跡明顯。民進黨面對共諜的標準一致，任何人只要背叛國家，做出傷害台灣人民，背棄國家忠誠的情事，都主張應受到法律最嚴厲制裁，當前迫切要做的是，全面強化台灣的國安法制，全面強化反滲透、反共諜，以完善司法工具。如果還有立委阻撓台灣國安法制的相關修法，其要不是內應，不然就是意圖破壞台灣防線。

民進黨發言人吳崢表示，中國無論是透過認知作戰或在地協力，屢次毫不掩飾的介入台灣選舉。他指出，近日紅藍展開「一條龍」式、對立委沈伯洋及其家人展開全面性的政治抹黑，從首先由中共官媒喉舌的香港大公報、文匯報發起針對沈伯洋父親攻擊，最後國民黨延續中共論調，連續召開記者會，這一連串行動，最終目的都是為了反制大罷免。

吳崢接著表示，除了一條龍式統戰攻勢外，近期號稱「黨外在野大聯盟」的團體成立，聲稱要反制大罷免，但成員竟包括朱立倫小舅高思博、馬英九基金會執行長蕭旭岑、前國民黨立委鄭麗文以及多位親中人士，顯見此團體亦是配合統戰對大罷免進行攻擊，「大罷免已成為反共護台公民與親中挺共人士的角力」。

吳崢指出，依據稍早訊息北檢已約談國民黨台北市黨部發言人林岳龍，以涉犯違反國安法被告偵辦，顯示共諜已安插、潛伏在國民黨，如今連國民黨地方黨部發言人都由共諜來擔任？難道中共已如此明目張膽介入台灣民主，坐實了「國共一家親」？

吳崢說，林岳龍被偵辦前的社群文章，就是配合中共抹黑沈伯洋的報導，再檢視過去林岳龍介入政黨的深度，除了先後擔任過王鴻薇及林倩綺立委辦公室主任，也為國民黨鄭正鈐、許宇甄、王鴻薇操作過社群文宣，令人懷疑，林岳龍到底掌握了多少立法院資料？掌握各立委辦公室多少內部運作訊息？

不僅於此，吳崢細數，從相關的照片清楚可見，包括與立委羅智強等人共赴大巨蛋看球賽；與立委徐巧芯共同參與國民黨至北檢抗議；甚至國民黨主席朱立倫與立委、發言人共同現身北檢外商議抗議時，也看到林岳龍現身參與其中，共諜竟已身處在國民黨主席身邊，「可見共諜早已無孔不入出現在各政黨的周圍」。