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中官媒緊咬沈伯洋父曾訂中國貨　賴清德幫抱屈：其目的是製造寒蟬效應

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦日前宣布制裁綠委沈伯洋相關企業，並透過中國官媒大篇幅報導，沈伯洋父親進行的國際貿易事業曾與中國訂貨，國民黨則痛批沈「賺紅錢」。民進黨今（11日）召開中常會，總統兼任民進黨主席賴清德致詞時表示，截至今天中國官媒及周邊社群，就有將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，利用官方的宣傳機器，假扮成正常的媒體發起攻擊，如果對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人。

賴清德提到，特別跟大家做說明，6月3日開始，中國香港中聯辦旗下的宣傳機器《大公、文匯》發起了一系列抹黑我國立法委員沈伯洋的認知操作，過程中並透過部分台灣協同行為，把相關的抹黑敘事擴大渲染，隨後再由中國國台辦宣布對沈伯洋家人的所謂「制裁」。

賴清德表示，截至今天中國官媒及周邊社群，就有將近200則以上的不實報導，台灣的協力操作則超過100則，相關的操作還在持續，在野黨更連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

賴清德指出，中國官方的這個操作，目的當然是為了反罷免也為了製造寒蟬效應，並且分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。然而，這個事件，我們不僅看到中國有系統性的認知操作，利用官方的宣傳機器，假扮成正常的媒體發起攻擊，混淆民主社會的視聽，製造紛亂。

對於相關社群操作，賴清德也提到，更值得注意並且警惕的，是居然有在地的協力者，無視對自己國家的忠誠義務，全然配合威權集團的認知操作，把來自境外惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的國人同胞。

賴清德強調，這件事情必須高度重視，因為這次受到攻擊的是沈伯洋和他的家人，但如果對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是你我身邊的每一個人。除了對中國這種惡意的行徑表達譴責之外，更重要的是，我們也要呼籲台灣的媒體和政黨，「政黨可以競爭，國家不能犧牲。」、「藍綠可以競爭，民主不能犧牲」。

賴清德指出，面對中國不斷的威脅和各種對台灣內部的騷擾操作，應該共同來拒絕、阻止，而不是配合、協力。台灣的民主被分化、被滲透，沒有任何人會是贏家。面對中共惡意操作的認知戰，國人應該團結來守護民主的價值。守護自由民主的生活方式，不受境外勢力惡意破壞與干預，是我們不分黨派的共同信念，也是全體國人一起努力和團結的目標。

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