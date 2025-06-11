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國民黨也爆共諜案　王世堅仍堅持：如果友好的話去滲透他幹嘛？

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨立委王世堅談藍營共諜案，「如真的友好，滲透他幹嘛」。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

曾任國民黨多位民代助理的林岳龍爆涉入共諜案，民進黨立委王世堅今（11日）受訪時仍維持一貫基調，表示蔣介石總統有一句話說得很對，「匪諜就在你身邊」，中共要滲透，一定是到敵對的黨，「如果友好的話我去滲透他幹嘛？」所以民進黨自己要小心，一定去滲透敵人，怎麼會滲透自己朋友？

長期在藍營立委擔任助理、現為國民黨台北市議員王欣儀助理的林岳龍昨爆涉入共諜案遭搜索。林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等多位國民黨立委的助理，更傳出身兼鄭正鈐、羅智強、徐巧芯社群小編。

民進黨日前有多名助理及幕僚涉入共諜案，當時王世堅稱，間諜當然是安插在敵對政黨，引起藍營社群、黨公職一頓批評。但藍營日昨也爆出共諜案，對此，王世堅今受訪時維持一貫基調，指出過去蔣介石總統有一句話說得很對，匪諜就在你身邊，到處都可能會有，國民黨鎮有被匪諜滲入，可能是長期以往跟中國交流比較頻繁，容易被滲入。

王世堅強調，自己還是認為，中共要滲透，一定會到敵對的黨，「如果友好的話，我去滲透他幹嘛？」所以民進黨自己要小心，一定去滲透敵人怎麼會滲透自己朋友。

另外，有媒體詢問，大罷免成功後，傳出由罷團討論接棒人選？王世堅認為，能不能罷免成還不曉得，公民團體發表過很多次，他們出來罷免並沒有考慮到由幾位明星級領袖來參選，他們沒有那個意思跟意願，討論罷免掉後誰來選還太遠，相信公民團體根本也沒有那個意思。

王世堅指出，民進黨也是，這次是因為公民團體有他們的呼聲跟看法，民進黨並沒有正式介入、做什麼實質上的幫助，看情勢的演變。

媒體詢問，黨應該跟罷團溝通？王世堅表示，這都還沒發生，黨一定會這樣做，本來就沒有打算藉由公民團體推動罷免得到好處、收割席位，民進黨不是這樣，賴清德雖沒有明講，但看他行事態度、意念就是這樣，一碼歸一碼，尊重公民團體權利，至於罷免第三階段還沒發生，發生後要補選，到時候會有其演進。

對於有台灣的手機遊戲被香港規定不能下載一事，王世堅驚嘆，齁！連手遊都禁止，自己真的想不透，中共是一個全然無法臆測作為的政黨，這就是為何政府一再呼籲國人，如果到中國、港澳要很小心，沒有必要的話其實不必，「危邦不入、亂邦不居」。

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