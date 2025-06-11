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準台大碩生控遭駭客「17秒取消報到」　警查出人在桃園但IP在中部

▲一名陳姓台大研究所正取生日前發現自己辛苦錄取的碩士班資格卻遭冒名竄改「錄取放棄」，其戶籍地龜山警方已根據竄改IP位置查出在南投縣。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲一名陳姓台大研究所正取生日前發現自己辛苦錄取的碩士班資格卻遭冒名竄改「錄取放棄」，其戶籍地龜山警方已根據竄改IP位置查出在中部某縣市。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名陳姓台大某研究所正取生，日前發現其報到資格遭不明人士冒名竄改成「錄取放棄」，陳生察覺異常後向校方反映並提出陳情，並要求校方恢復學籍，校方查出有不明人士在短短17秒登入報到系統執行「錄取取消」；陳生當下向台北市中正二分局報案，中正二分局依單一窗口方式通知陳生戶籍所所在桃園龜山分局協助辦理，龜山警方初步清查出IP位置在中部地區，將等待中正二分局正式函文到達後，通知該IP所有人到案說明。

據指出，這名陳生於3月25日上午在桃園市龜山區住家查詢台大研究所錄取序號，當時查出「志願1」正取生，立即開心地依規定完成碩士班網路報到，並於4月14日獲某教授簽核為實驗室研究生，立即著手展開後續研究準備，未料，6月2日晚間突然接獲同學告知，台大報到網站為何顯示「錄取取消」，才驚覺自己錄取資格遭取消。

陳生指出，為了上台大研究所辛苦多年才錄取，未料卻遭到不明人士入侵台大報到網站冒名竄改還取消錄取，在他毫不知情下被取消，讓他相當錯愕，當下質疑台大報到網站系統被入侵竄改，過程中，學校或系統竟未與他有任何通知。

陳生於6月3日趕往台大教務處尋求協助，經過教務處王姓老師協助查詢後告知，5月23日下午3時16至17分，有人以短短17秒鐘，輸入其證號等資料登入報到系統，執行「錄取取消」，但究竟是陳生自行還是遭他人入侵竄改，目前還不清楚，台大坦承是首次發生，7月底校方會再開會研議處理。

陳生隨後趕緊向台北市警中正二分局思源街派出所報案，並提告「妨害電腦使用罪」，希望警方協助揪出駭客身分，中正二警方查出陳生戶籍地在桃園市龜山區，因此依單一窗口方式通知陳生戶籍所所在桃園龜山分局協助辦理。

龜山警方初步清查出IP位置在南投縣，過警方調查，陳生大學曾在中部某縣市大學就讀，懷疑駭客可能與其就讀大學有相關地緣關係，將等待中正二分局正式函文到達後，通知該IP所有人到案說明，以釐清駭客真正身分。

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