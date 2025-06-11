　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手，向婦人商借百萬元周轉面交時當場被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手，向婦人商借百萬元周轉面交時當場被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名婦人日前接獲自稱「姪女」來電，聲稱因投資生意失利需要借錢90萬元周轉度過難關，婦人不疑有他，將錢面交給「姪女」的朋友，事後感覺有異，昨（10）日向桃園警分局詢問才驚覺被騙；不料，當天下午假「姪女」再度來電希望再借百萬元應急，雙方約定二度面交百萬現金，員警當場查獲馬來西亞籍張姓車手與在旁監控的蘇姓男子到案，偵訊後依詐騙罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手，當場面交時被員警查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手，當場面交時被員警查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，這起「猜猜我是誰」詐騙老哏被害婦人昨天上午自覺受騙，向青溪派出所員警詢問，表示日前借到電話，對方自稱「猜猜我是誰」，婦人一度以為是其姪女，對方也居然聲稱就是其姪女，隨即表明自己投資生意失利，希望商借90萬元周轉，婦人不疑有他爽快答應，雙方面交時，對方自稱是其姪女的朋友，婦人急於幫忙姪女未過多詢問，但事後還是覺得怪怪的所以向警方諮詢，員警研判應該是詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的詐騙手法，婦人才驚覺自己可能上當受騙。

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手與蘇姓監控男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手與蘇姓監控男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，詐騙集團於昨天下午食髓知味後，「假姪女」再度來電表示，需要再借百萬周轉，員警與婦人合作在約定地點埋伏，待41歲張姓車手現身出面取款時，員警當場表明身分拘捕，另組員警則將查獲正要逃跑負責監控的30歲蘇姓男子查緝到案，員警當場查扣面交的百萬元現金等證物。

員警還查出，張姓車手是馬來西亞籍男子，以觀光名義來台，實際上卻是從事詐騙案車手工作。桃園警方呼籲，民眾接獲不明電話或資訊，應多加詳查確認再三，以免成為詐騙案受害人。

 【更多新聞】

準台大碩生控遭駭客「17秒取消報到」　警查出人在桃園但IP在中部

連鎖藥局店長恐嚇藥師「我有槍」、勾結外人求償　遭起訴求重刑

美籍未婚夫妻行李夾帶19公斤大麻闖關　收1.5萬美元運毒下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
627 3 8330 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
快訊／高雄地震！　最大震度4級
快訊／孫易磊遭下放二軍　登錄抹消
林岳龍涉共諜案　朱立倫下令開鍘：不容許留在國民黨內
快訊／王齊麟、陳詩媛婚後首露面　甜喊要生雙胞胎女兒
竹聯大哥嗨過頭當場慘死　5悍徒也遭團滅
快訊／南韓李在明政府釋善意　「停止」對北韓心戰廣播
護理師遭受刑人「原子筆刺臉」！頸部多處刺傷
朱立倫宣布「愛國者行動」　點藍市長、韓國瑜：進入戰鬥狀態
快訊／熱飆38.5度！12縣市「高溫警示」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

高雄混凝土車撞護欄翻覆　駕駛一度受困：踩煞車沒反應

憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

獨／移工騎「無牌機車」環山部落公墓旁自摔昏迷　送醫搶救中

台南官田果園倉庫起火「黑煙狂竄」　屋主是前總統陳水扁

「這裡不准車進！」基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

南投76歲翁誤騎國道鬼切內側！貨車閃躲險翻覆　驚嚇影片曝

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

永康夜市地瓜球攤販起火　2人燒燙傷送醫

【神還原】昔狂酸拜登走路跌倒！川普也腳滑「驚恐臉全被拍」

【給狗狗結紮預告！】一旁的前輩狗狗默視：我懂你的痛

【有洋蔥】國三生晚自習搭末班車！公車司機每晚暖心守護

郭書瑤被控「惡鄰」提告　無奈：管委會找不到人

資深法警竟在法院廁所、茶水間架針孔偷拍！檢怒求重判

3箱面紙盒包裹藏25公斤海洛因　泰籍移工來台運毒...這下慘了

高雄混凝土車撞護欄翻覆　駕駛一度受困：踩煞車沒反應

憂城中城重演！連「眼鏡都沒戴」急衝七賢大樓　陳其邁親曝原因

「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

竹聯大哥毒趴嗨過頭當場慘死　明仁分會長陳辰5悍徒也遭團滅

獨／移工騎「無牌機車」環山部落公墓旁自摔昏迷　送醫搶救中

台南官田果園倉庫起火「黑煙狂竄」　屋主是前總統陳水扁

「這裡不准車進！」基隆女肉身擋小貨車　警勸無效當場上銬

南投76歲翁誤騎國道鬼切內側！貨車閃躲險翻覆　驚嚇影片曝

臺南市教育局指導永慶誠實徵文比賽　殷世熙副秘書長：先誠實才會成功！

深入WWDC幕後　蘋果高層揭設計革新關鍵與Siri延宕內幕

神社前露屁股蛋！台女身分曝光　倒三角裝「只遮3點陪主人散步」

毛孩走前不用只說再見！寵物「臨終陪伴師」讓告別也能暖到心坎裡

大膽慣竊白天翻牆闖空宅　台南歸仁警逮人起獲贓物

快訊／大雷雨炸6縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

ChatGPT詭異「錯頻」！她困惑追問　一看回覆更震驚

韓媒報導不實！富邦否認與DalFactory簽約合作　強調從未委外經紀

史哲6月底接任高鐵董座　陳世凱駁酬庸：他是城市行銷開創者

2025公用頻道影片徵件活動開跑　張麗善邀高手記錄雲林之美

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

社會熱門新聞

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

分局長家人遊台東警力成家僕　凌晨4點「偵防車」伴遊

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

北市女被詐騙8891萬！退休金全沒了

快訊／上班快改道！　國1內湖段今晨重大事故占全線

為奉養8旬父母　酒店妹北上2年就殞命

周氏蝦捲爆食安爭議　今現場店內人潮曝光

獨／前職棒球星醉駕衝球場　警驚呼：0.50很高ㄟ

準台大碩生控遭駭客取消報到　人在桃園但IP在中部

控「捐款清大」食言！曹興誠求償4千萬...法庭對戰

即／高雄工安意外！老闆遭堆高機重壓慘死　

更多熱門

相關新聞

向罷免聯署站揚言「翻桌」　醉男干擾罷免下場曝

向罷免聯署站揚言「翻桌」　醉男干擾罷免下場曝

桃園市鄭姓男子於今年1月間酒醉後，向位於桃園區第4選區罷免聯署站志工咆哮，遭志工制止時反質疑「誰准你們在這邊」？還揚言要「翻桌」等語，事後志工報警提告；桃檢調查時，鄭坦承有在場事實，但否認有恐嚇志工等犯行，檢方偵結依違反選罷法之妨害他人為罷免案之連署罪嫌提起公訴。

桃園市一夜5起火警忙壞警消　縱火男被起訴

桃園市一夜5起火警忙壞警消　縱火男被起訴

誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　醉男控警害腦震盪

誤將警車當 Uber嗆「犯什麼法」　醉男控警害腦震盪

2國小童舉手走行穿道被無視　10車不讓下場來了

2國小童舉手走行穿道被無視　10車不讓下場來了

10人衝知名牛肉湯店　空氣槍胡亂掃射

10人衝知名牛肉湯店　空氣槍胡亂掃射

關鍵字：

猜猜我是誰詐騙老梗婦人險遭詐騙百萬桃園警方

讀者迴響

熱門新聞

「周氏蝦捲」爆員工廚餘倒回滷鍋！　監視器畫面曝光

館長抵上海喊「台灣奶茶一杯800元」震驚陸人

柬埔寨「有力人士」救援女大生對話曝

超大灑水器！準蝴蝶北轉2天恐2連登陸

詹江村看館長上海直播　嘆超級失望

颱風蝴蝶生成倒數！低壓水彈明殺到雨炸4天

吳婉君「心軟回收趙駿亞」！

酒店妹死因曝光！　遭嫌敲暈拖入海「活活溺斃」

女師偷吃學務主任！自豪「我身材超好」

58歲台女星認了「交往過23歲小鮮肉」

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」

36歲F級人妻拍AV　「完美程度」讓達人不開心

周杰倫砸30億買樓！餐廳闆娘曝「一口氣買4層」

颱風最快今生成　越晚雨越大

更多

最夯影音

更多

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

連晨翔曾驚喜送花劉品言 　被拱「結婚」真的成真！

【可以出道了吧！】貓咪版「露比醬」奶音喊直接心臟爆擊！ #AiScReam #愛♡スクリ～ム！

【1人吃飯vs夫妻飯局】和老婆吃飯餐費翻倍超真實XD

全球首例！IOWN全光網路台日跨國共演，中華電信實現「超歌舞伎」萬博版無延遲創新演出

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面