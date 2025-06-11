「猜猜我是誰」假姪女拐走90萬　早上報警下午又來騙...2人被逮

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手，向婦人商借百萬元周轉面交時當場被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名婦人日前接獲自稱「姪女」來電，聲稱因投資生意失利需要借錢90萬元周轉度過難關，婦人不疑有他，將錢面交給「姪女」的朋友，事後感覺有異，昨（10）日向桃園警分局詢問才驚覺被騙；不料，當天下午假「姪女」再度來電希望再借百萬元應急，雙方約定二度面交百萬現金，員警當場查獲馬來西亞籍張姓車手與在旁監控的蘇姓男子到案，偵訊後依詐騙罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手，當場面交時被員警查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警方指出，這起「猜猜我是誰」詐騙老哏被害婦人昨天上午自覺受騙，向青溪派出所員警詢問，表示日前借到電話，對方自稱「猜猜我是誰」，婦人一度以為是其姪女，對方也居然聲稱就是其姪女，隨即表明自己投資生意失利，希望商借90萬元周轉，婦人不疑有他爽快答應，雙方面交時，對方自稱是其姪女的朋友，婦人急於幫忙姪女未過多詢問，但事後還是覺得怪怪的所以向警方諮詢，員警研判應該是詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的詐騙手法，婦人才驚覺自己可能上當受騙。

▲桃園警分局昨天查獲馬來西亞籍車手與蘇姓監控男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，詐騙集團於昨天下午食髓知味後，「假姪女」再度來電表示，需要再借百萬周轉，員警與婦人合作在約定地點埋伏，待41歲張姓車手現身出面取款時，員警當場表明身分拘捕，另組員警則將查獲正要逃跑負責監控的30歲蘇姓男子查緝到案，員警當場查扣面交的百萬元現金等證物。

員警還查出，張姓車手是馬來西亞籍男子，以觀光名義來台，實際上卻是從事詐騙案車手工作。桃園警方呼籲，民眾接獲不明電話或資訊，應多加詳查確認再三，以免成為詐騙案受害人。