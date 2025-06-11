大膽慣竊白天翻牆闖空宅　台南歸仁警逮人起獲贓物

▲台南市警歸仁分局查緝劉嫌到案，起獲多項疑似贓物。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南歸仁、仁德地區近日連續傳出住宅遭竊案件，民眾人心惶惶，台南市警歸仁分局迅速成立專案小組展開調查，鎖定51歲劉姓男子涉有重嫌，10日下午在台南市東區仁和路一帶當場將其查緝到案，起獲多項疑似贓物。

警方指出，劉嫌行竊手法大膽，專挑白天民宅無人之際犯案。他會先騎乘大型重機接近目標地點，途中甚至偷竊腳踏車作為掩護，再翻越圍牆潛入住宅實施竊盜，動作熟練、手法快速，試圖混淆周邊監視器辨識。不過警方調閱大量監視影像後，結合人臉辨識技術鎖定其行蹤，並掌握其藏匿於東區一帶。

10日下午，專案小組持台南地院核發的搜索票與拘票前往劉嫌住處執行搜索，現場查扣新台幣2萬4300元、人民幣50元、手錶4支、藍牙耳機、香菸與護照等物品。劉嫌涉嫌在東區、歸仁、仁德多次犯下住宅竊盜案，全案訊後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署，並建請羈押。

歸仁分局長廖水池強調，警方將持續擴大追查劉嫌是否涉及其他未報竊案，並呼籲民眾外出時務必關妥門窗、加裝監視器系統，防範宵小有機可乘。若發現可疑人車活動，請立即撥打110報案，警方將與市民共同守護家園安全。