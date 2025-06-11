台南低碳校園再創高峰！　164校獲標章、6校示範領航邁向永續

▲台南市164校獲頒低碳標章，6校獲示範校園認證，展現教育界推動永續的實踐力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動「低碳示範校園認證計畫」已邁入第12年，市府11日在曾文市政願景園區舉辦表揚典禮，公開頒發2024年度低碳標章予164所通過認證的學校，其中6校脫穎而出榮獲「低碳示範校園」殊榮，包括大內國中、成功國中、玉豐國小、歸南國小、西門實驗小學與私立慈濟高中，展現台南教育界扎實推動永續行動的成果。

台南市長黃偉哲透過副祕書長殷世熙致詞指出，教育是邁向淨零的根本力量，低碳校園正是台南實踐永續政策的起點。市府感謝各校不僅在校舍環境改善上投入，也在課程與生活中深耕綠色理念，讓孩子從小習得環保意識，共同迎向未來的淨零城市。

教育局長鄭新輝補充，今年共頒發240項標章，創歷年新高，並加碼鼓勵進行校園碳盤查，凡通過五項標章並完成碳盤查的學校，如成功國中、玉豐國小、歸南國小、西門實驗小學與私立慈濟高中，每校獲頒2萬元獎金；另有甲中國小、博愛國小等4校亦達成碳盤查與節能相關標章條件，各得1萬元獎勵。

在6所示範校園中，首度參與即嶄露頭角的成功國中、慈濟高中表現搶眼；而西門實小則已連續六年蟬聯示範校園，堪稱永續教育的標竿。這些學校紛紛以太陽能板、中水回收、透水鋪面、雨撲滿、生態植栽等多元措施，融合在課程與師生活動中，從綠校園走向綠生活。

例如，大內國中設有原生植物園區，並推動走讀、山野教育與自行車通學，提升校園綠覆與透水率；成功國中屋頂設定太陽能板、綠地透水率達七成以上，還與南台科技大學合作發展綠能實作課程。西門實小以「水水安平」、「減碳小當家」等活動引導學生探索水資源與碳足跡議題，更成立水環境巡守隊，將課堂知識實踐於在地行動。

教育局強調，低碳標章已成台南校園的共同語言，透過制度化認證與獎勵，協助學校落實節能減碳與永續思維。展望未來，市府也將持續強化「碳盤查數據化」、「教育在地化」等行動，攜手師生從校園紮根，邁向全民參與的淨零轉型之路。