強化泡沫滅火戰力！　台南第七大隊實戰演練提升科技火災應變力

▲台南第七大隊消防人員進行泡沫射流演練，實測One-Seven泡沫滅火效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對高科技場域與油電車引發火警頻傳，台南市消防局第七大隊11日上午舉辦「泡沫原液實戰應用教育訓練」，聚焦小型消防車與水箱車佈線操作，提升幹部指揮救災應變力，參與對象涵蓋各分隊分、小隊長，透過實作演練熟悉泡沫比例調配與射流運用，確保災時能第一時間判斷現場狀況、靈活運用裝備，有效阻絕火勢延燒。

訓練模擬油電車與極性溶劑火災狀況，傳統水源滅火難以奏效，改以小型泵浦消防車進行水與泡沫原液按3％或6％比例混合，藉由虹吸原理與空氣融合產生高附著力泡沫，進行外部覆蓋、阻隔氧氣形成窒息滅火效果。本次演練同步測試「One-Seven泡沫系統」與刀鋒瞄子效能，刀鋒瞄子可射出扇形水霧、涵蓋寬度達3至5公尺，在面對局部蔓延火勢時極具壓制力，展現新式裝備在高危火場的關鍵效能。

第七大隊大隊長石家源指出，水源佈線與車輛部署是基層幹部基本功，尤其泡沫比例配置與流速調控需高度精準，訓練過程即是實戰化準備，讓基層領導幹部熟悉多變火場中的快速決策與團隊默契。

市府消防局長李明峯強調，隨科技演進，消防人員面臨的挑戰也轉型，泡沫瞄子與新式泡沫系統有助降低高科技場所與油電車火災風險，提高初期壓制效率。他也提醒消防隊員平時訓練要嚴謹，實戰要冷靜，才能為市民生命財產提供最大保障。

消防局也提醒，暑假將至，戲水活動頻繁，民眾若遇溺水事故應牢記防溺5步驟「叫、叫、伸、拋、劃」，冷靜應變、自保為先，才能將風險降至最低。